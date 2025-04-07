Özdemir Araştırma'dan Son Seçim Anketi! İşte CHP ve AKP'nin Oy Oranları...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta 'yolsuzluk' ve 'terör' suçlamasıyla gözaltına alındı. İmamoğlu, 23 Mart'ta ise 'yolsuzluk'tan tutuklandı. Buna rağmen CHP, ön seçime giderek İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak seçti.

Gelinen süreçte Türkiye sandığa gittiğinde çıkacak sonuç en çok merak edilenler arasında. Anket şirketleri de araştırmalarına devam ediyor. Son anket ise Özdemir Araştırma'dan geldi. Özdemir Araştırma, 10-17 Mart tarihleri arasında 2 bin 26 kişiyle anket gerçekleştirerek siyasi parti tercihlerini sordu.

Anketin sonuçlarına göre, ilk sırada yüzde 44.0 ile CHP yer aldı. AKP ise yüzde 39.2 ile CHP'yi takip etti. İşte anketin sonuçları:

CHP: Yüzde 44.0

AKP: Yüzde 39.2

MHP: Yüzde 26.7

İYİ Parti: Yüzde 21.0

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 20.4

Zafer Partisi: Yüzde 14.8

DEM Parti: Yüzde 13.3

Anahtar Parti: Yüzde 10.7

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı İstanbul'da İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü ve Şişli ilçelerinin tutuklanan belediye başkanlarını da görevden almıştı. Şişli'ye kayyım atanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında İmamoğlu'nun "suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklandığı" belirtilmişti.

Yolsuzluk soruşturmasında İmamoğlu'nun yanı sıra Medya A.Ş Yönetim Kurulu Murat Ongun, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökçe, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas da dahil birçok bürokrat ve iş insanı tutuklanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi