Yeniden Refah'ta İstifa Depremi! İki Belediye Başkanı Ortak Açıklamayla Duyurdu

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden belediye başkanlarının arasına iki isim daha katıldı. Konya'nın Çumra ve Emirgazi İlçe Belediye Başkanları ve yönetimi partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Yeniden Refah'ta İstifa Depremi! İki Belediye Başkanı Ortak Açıklamayla Duyurdu

31 Mart 2024'te düzenlenen yerel seçimlerin ardından Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden belediye başkanlarının arasına 2 isim daha katıldı. Konya'nın Çumra ve Emirgazi İlçe Belediye Başkanları ve yönetimi, Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) istifa ettiklerini duyurdu.

Konya İl Başkanlığı görevine Hasan Yel'in atanmasının ardından, Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan ve Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın partilerinden istifa ettiklerini yayımladıkları açıklamayla duyurdu.

Yeniden Refah'ta İstifa Depremi! İki Belediye Başkanı Ortak Açıklamayla Duyurdu - Resim : 1

Basın açıklamasını okuyan Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, "Biz belediye başkanları olarak istifa açıklamalarımızı yaptık. Bizler teşkilatlarımızın sesini her platformda dinleyen ve önemseyen yönetimde ortak akıl ve istişareyi benimseyen kadrolarız. Burada biz sadece Çumra ve Emirgazi olarak bu kararı almadık. Konya'mızın kıymetli 5 ilçe başkanının, 8 büyükşehir belediye meclis üyesinin, 30 ilçe belediye meclis üyesinin, yönetim ve icra kurullarından 55 kişinin sesi olarak buradayız. İstifa kararını almış bulunmaktayız. Bundan sonraki süreçte hiçbir partiye bağlı olmaksızın hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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