CHP'den 'Yem Fiyatlarına Sübvansiyon Yapılsın' Çağrısı

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında, hayvancılık ve süt sektöründeki sorunlara dikkat çekti.

Mert Odabaş Mert Odabaş
CHP'den 'Yem Fiyatlarına Sübvansiyon Yapılsın' Çağrısı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hayvancılık sektöründeki yem sorunun geldiği boyuta dikkat çektiği konuşmasında, fiyatların sürekli artış halinde olduğuna dikkat çekerek küçük üreticilerin stok yapamaması nedeniyle yemleri günlük fiyatlarla almak zorunda kaldığını ve bunun da maliyetlerde artışa yol açtığını ifade etti.

YEM MALİYETLERİ BEL BÜKÜYOR

Hayvancılık yapanların giderlerinin yüzde 70’ini yem maliyetlerinin oluşturduğunu vurgulayan Gürer, yem fiyatlardaki artışın durdurulmadan hayvancılığın sürdürülebilir olmayacağını belirtti. Gürer, yemde en az yüzde 50 sübvansiyon sağlanarak üreticinin desteklenmesi gerektiğin dile getirdi.

YANLIŞ POLİTİKALAR ET AÇIĞINA YOL AÇTI

Küçük aile işletmelerinin sektördeki önemine dikkat çeken Gürer, bu işletmelerin ayakta kalmadığı bir düzlemde büyük çiftliklerle sektörün sürdürülemeyeceğini belirterek, 2020 yılında yanlış politikalar nedeniyle doğum anı gelmiş hayvanların kesime gittiğini; süt ineklerinin kesildiğini ve Türkiye’de hayvan açığının sürdüğünü; ithalatın arttığını ifade etti.

BUZAĞI ÖLÜMLERİ AVRUPA ORTALAMASINA ÇEKİLMELİ

Hayvan hastalıklarının önlenmesi ve buzağı ölümlerinin Avrupa ortalamasına gelmesi halinde et açığının kalmayacağını söyleyen Gürer, “Ancak yönetimde anlayış eksikliği var. Bu nedenle sorunlar katlanarak devam ediyor” dedi.

Gürer, sorunun çözümü için küçük aile işletmelerini gözetecek ve kooperatifleşmeyi teşvik edecek politikaların hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekerek konuşmasını tamamladı.

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