Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tıp Bayramı Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. Erdoğan, "Toplam sayısı 1,5 milyonu bulan sağlık ordumuzun her bir mensubuna ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tıp Bayramı Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Erdoğan paylaşımında, "Hekimlerimizle birlikte tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum” derken, şöyle paylaşımını şu sözlerle noktaladı:

“Ülkemizin 81 vilayetinde milletimize fedakarca hizmet eden, toplam sayısı 1,5 milyonu bulan sağlık ordumuzun her bir mensubuna ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum."

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Kaynak: Haber Merkezi

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