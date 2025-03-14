Yeni Yol Grubundan İki Uygur Türkü’nün Çin’e İade Kararına Tepki

Türkiye’de bir mahkemenin iki Uygur Türkü’nü Çin’e iade etme kararı almasına Yeni Yol Grubu Genel Başkanvekili Selçuk Özdağ’dan tepki geldi. Özdağ, bu gelişmeyi utanç verici olarak nitelendirdi.

Onur Özovalı Onur Özovalı
Yeni Yol Grubundan İki Uygur Türkü’nün Çin’e İade Kararına Tepki

Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, alınan kararın utanç verici olduğunu ifade ederek, Türkiye’yi ikini varanı olarak gören Uygur Türklerine bu muameleyi hak görenleri Türk milletine şikayet ettiği belirtti.

Türkiye’nin Gazze, Bosna, Arakan, Myanmar ve Keşmir’de zulüm görenlere sahip çıktığını anımsatan Özdağ, “Doğu Türkistan’da yaşananları neden görmezden geliyorsunuz?” ifadeleriyle iktidara tepki gösterdi.

Diğer yandan, AKP’li bir milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Çin’in Uygur Türklerine yönelik olarak herhangi bir zulüm ya da soykırım uygulanmadığını dile getirmesi de tepki topladı.

Bu açıklama uluslararası örgütler tarafından yayımlanan raporlarla çelişirken, insan hakları örgütleri ve muhalefet partileri de açıklamaya tepki gösterdi.

Türkiye’deki Uygur Türkleri ve insan hakları savunucuları, alınan bu kararın uygulanmaması için yetkililere seslenirken, mevcut durumun vicdanları yaraladığı ifade edildi.

Yeni Yol Partili Vekil Siber Güvenlik Kanunu'nu Eleştirdi: 'Türkiye'yi Daha Büyük Sorunlara Sürükleyecek'Yeni Yol Partili Vekil Siber Güvenlik Kanunu'nu Eleştirdi: 'Türkiye'yi Daha Büyük Sorunlara Sürükleyecek'Güncel
Selçuk Özdağ’dan Sert Tepki: 'Siber Güvenlik Kanunu Orwellci Bir Düzenin Adımlarıdır'Selçuk Özdağ’dan Sert Tepki: 'Siber Güvenlik Kanunu Orwellci Bir Düzenin Adımlarıdır'Güncel

Etiketler
Çin Selçuk Özdağ
Mart Ayı Bitmeden Hemen Yapın: Orkideleriniz Aylarca Çiçekli Kalsın Mart Ayı Bitmeden Hemen Yapın: Orkideleriniz Aylarca Çiçekli Kalsın
Özgür Özel'e Dikkat Çeken 'Adaylık' Sorusu Özgür Özel'e Dikkat Çeken 'Adaylık' Sorusu
Bakan Tunç 'Terörsüz Türkiye'nin Şafağındayız' Diyerek Açıkladı Bakan Tunç'tan 'Terörsüz Türkiye'nin Şafağındayız' Çıkışı
Grileşen ve Kirlenen Beyaz Ayakkabılarınız Bu Şekilde Süt Gibi Olacak! 2 Malzeme Yetiyor, Yaz Boyu Tertemiz Kalıyor Grileşen ve Kirlenen Beyaz Ayakkabılarınız Bu Şekilde Süt Gibi Olacak! 2 Malzeme Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
TOGG T10F Fiyatıyla Piyasayı Sarstı! Ne Tesla Ne de BYD Hepsini Solladı TOGG T10F Fiyatıyla Piyasayı Sarstı! Ne Tesla Ne de BYD Hepsini Solladı
Evi ve Arsası Olan Tapu Sahipleri Dikkat! Son Tarih Verildi, Başvurmayan Hakkını Kaybedecek Evi ve Arsası Olan Tapu Sahipleri Dikkat! Son Tarih Verildi, Başvurmayan Hakkını Kaybedecek
Ünlü Çamaşır Deterjanında Kanser Yapıcı Madde Bulundu: Uzmanlar Uyardı Sakın Kullanmayın Ünlü Çamaşır Deterjanında Kanser Yapıcı Madde Bulundu: Uzmanlar Uyardı Sakın Kullanmayın
Ehliyetlerde Artık Zorunlu Olacak: Bu İşaret Varsa Sürücülere Para Cezası Kesilecek Ehliyetlerde Artık Zorunlu Olacak: Bu İşaret Varsa Sürücülere Para Cezası Kesilecek
Gram Altında 4500 Lira Depremi! İslam Memiş Tarih Verdi, Altın Fiyatlarında Büyük Rekor Olacak Gram Altında 4500 Lira Depremi! İslam Memiş Tarih Verdi, Altın Fiyatlarında Büyük Rekor Olacak