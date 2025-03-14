Yeni Yol Grubundan İki Uygur Türkü’nün Çin’e İade Kararına Tepki

Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, alınan kararın utanç verici olduğunu ifade ederek, Türkiye’yi ikini varanı olarak gören Uygur Türklerine bu muameleyi hak görenleri Türk milletine şikayet ettiği belirtti.

Türkiye’nin Gazze, Bosna, Arakan, Myanmar ve Keşmir’de zulüm görenlere sahip çıktığını anımsatan Özdağ, “Doğu Türkistan’da yaşananları neden görmezden geliyorsunuz?” ifadeleriyle iktidara tepki gösterdi.

Diğer yandan, AKP’li bir milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Çin’in Uygur Türklerine yönelik olarak herhangi bir zulüm ya da soykırım uygulanmadığını dile getirmesi de tepki topladı.

Bu açıklama uluslararası örgütler tarafından yayımlanan raporlarla çelişirken, insan hakları örgütleri ve muhalefet partileri de açıklamaya tepki gösterdi.

Türkiye’deki Uygur Türkleri ve insan hakları savunucuları, alınan bu kararın uygulanmaması için yetkililere seslenirken, mevcut durumun vicdanları yaraladığı ifade edildi.