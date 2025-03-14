Özgür Özel'e Dikkat Çeken 'Adaylık' Sorusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkan Vekili Haydar Akar'ın babası Celal Akar'ın (87) Kocaeli'de düzenlenen cenaze törenine katıldı. Celal Akar, cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verilirken, Özel de aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

YAVAŞ YERİNE ÖZEL Mİ?

Cenaze töreninin ardından basın mensuplarına açıklama yaparak Akar ailesinin üzüntüsünü paylaştığını söyleyen Özel, bir basın mensubunun "Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması veya siyasi yasak getirilmesi halinde alternatif olarak ikinci isim Mansur Yavaş denilse de son günlerde Özgür Özel olduğu iddiaları çıktı" sorusuna yanıt vermek istemedi.

'MAGAZİN KONULARIYLA İLGİM YOK'

CHP lideri, "Buraya Akar ailesinin acısını paylaşmak üzere geldik. Haydar Akar, Meclis’te 2011 yılından itibaren birlikte milletvekilliği yaptığımız daha sonra Meclis başkanlık divanında görev alan, Meclis başkan vekilliği görevini yapmış olan çok kıymetli bir büyüğümüz. Onun bu acılı gününde burada onlarla birlikteyiz. Onun dışında magazin konularıyla bir ilgim yok" diye konuştu.

Kaynak: DHA