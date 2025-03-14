Özgür Özel'e Başsavcıya 'Hakaretten' Ceza

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında karar çıktı. Başsavcı Gürlek’in İstanbul Hukuk Mahkemesi'nde açtığı davada, CHP liderinin altı grup toplantısında yaptığı konuşmalarda, Gürlek hakkına "seyyar giyotin" ifadesini kullanmasının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek

DOSYA BAŞINA 80 BİN LİRA

İncelemeleri sonucunda mahkeme, Özgür Özel’in toplamda 480 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Genel başkanın, her bir grup toplantısında yaptığı konuşma dolayısıyla dosya başına 80 bin lira olmak üzere toplam 480 bin lira tazminat ödemesi gerektiğine karar verildi.

Karar yasal faiz hariç olarak hesaplanırken, sürecin temyiz aşamasına taşınabileceği de aktarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi