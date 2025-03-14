Ekrem İmamoğlu'dan 'Saçımın Teli Bile Titremiyor' Çıkışı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanlığı aday adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Belediyesi Koru Parkı açılışında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen İmamoğlu, "Ekrem'e çelme takacaklar, Ekrem'i engelleyecekler, şunu yapacaklar, bunu yapacaklar. Şu saçımın teli bile titremiyor. Korkaklar korkutmak için uğraşır, biz korkmayız, kimseyi de korkutmuyoruz sadece sandığı çağırıyoruz. Gel hesaplaşalım, mertçe hesaplaşalım" dedi.

'ÜRETMEYE DEVAM'

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Milletimizin hiçbir evladını birbirinden ayırmadan üretmeye devam edeceğiz. Ramazan ayındayız. Ramazan ayı mübarek olsun, bolluk getirsin. Bizim insanımız iyiliğe dua eder. Bedduayı sevmez. Ben hayatta bir beddua cümlesi ya da kelimesi kurmadım. Ama çok kötülük görürsen ‘Allah seni ihya etsin’ derim. ‘Allah seni ıslah etsin’ derim. Başka bir şey de demem. Yaratana emanet ederiz

'SARSILMAYIZ'

Yaşam içinde kötülüğe karşı mücadelede çelik gibiyiz. Sarsılmayız. O ayrı. Ve bu ülkede kötülüklere karşı hukukun, adaletin en üstün bir biçimde hizmet vermesini isteriz. Hizmet vermek isteyen, adil yüce Türk yargısının iyi insanları, hakimleri, savcıları bugünkü durumdan üzgün olduklarını, mutlu olmadıklarını ben biliyorum. Onların haberleri, bilgileri bana elbet ulaşıyor. Ama bu kötü koşullardan ve ortamlardan sıyrılacağız. Hep birlikte ayağa kalkacağız.

Çok iyi bir örneği gördüğünüzde onunla yarışın. Onu geçmek için uğraşın. Ama kıskançlık kötü bir şey. Kıskançlık sonra ihtirasa dönüşebilir. Hırsa dönüşebilir. Bu sefer çelme takmaya başlarsınız. Faul yapmaya başlarsınız. Sevimsiz olursunuz. Hele hele topluma, millete hizmette kıskançlık olur mu? Birbirini engellemek olur mu?

'SAÇIMIN TELİ BİLE TİTREMİYOR'

Allah şahit, sizler de şahitlik yapın. Bir Allah'ın kulunu birbirinden ayırt etmeyeceğim ve benim yol arkadaşlarım da diyecekler ki ‘öyle adil bir insanın, böyle çalışkan bir insanın, öyle sevgi dolu bir insanın yol arkadaşı olduğum için mutluyum, onunla gurur duyuyorum.’ Hepinize bunu dedirteceğim, bundan hiçbirinizin kuşkusu olmasın. Şunu söyleyeyim. Ekrem'e çelme takacaklar. Ekrem'i engelleyecekler. Ekrem'e şunu yapacaklar, bunu yapacaklar. Şu saçımın teli bile titremiyor. Korkaklar korkutmak için uğraşır. Biz korkmayız. Kimseyi de korkutmuyoruz. Sadece sandığa çağırıyoruz. Gelin hesaplaşalım. Mertçe hesaplaşalım."

Kaynak: Haber Merkezi