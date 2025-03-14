Bakan Tunç 'Terörsüz Türkiye'nin Şafağındayız' Diyerek Açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van’da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin gündeminden düşmeyen ‘Terörsüz Türkiye’ hedefini değerlendiren Tunç, “Terörsüz Türkiye hedefi hepimiz için önemli. Bin yıllık kardeşliğimize maalesef 40 sene önce dinamik konuldu, fitne ateşi yakıldı. Büyük kayıplar verdik terörle. Trilyonlarca parayı terörle mücadeleye harcamak zorunda kaldık. Binlerce şehit verdik. Bu acıları yaşamış bir millet olarak terörden kurtulmayı önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin bir grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a ‘örgüte silah bıraktır’ çağrısı yapmasının ardından başlayan sürece ilişkin de konuşan Tunç, “Terör örgütünün kendini feshedip silahları bırakması yönünde yoğun çağrılar var. Terörsüz Türkiye'nin şafağındayız diyebiliriz. Bu konuda da herkese görev düşüyor. Bin yıllık kardeşliğimize saplanan hançer çıkarılacak” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi