Ekrem İmamoğlu'ndan 'Mahir Polat' Çağrısı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cezaevinde sağlık sorunlarıyla mücadele eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat için sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, “Sağlık sorunları belli olan, kalp hastalığı nedeniyle hapishane koşullarında bulunması hayati tehlike oluşturan, suçsuz olduğuna tüm kalbimizle inandığımız kardeşimiz, ilim insanı Mahir Polat’ı hâlâ hapiste tutuyorsunuz. Mahir Polat’ı serbest bırakın” diye yazdı.

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Mahir Polat' Çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) başlatılan soruşturmaların ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklananlar arasında yer alan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat cezaevine gönderilmesinin ardından sağlık sorunlarıyla boğuşurken, bugün Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti.

Mahir Polat’ın serbest bırakılmasına yönelik bir çağrı da İmamoğlu’ndan geldi. İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Sağlık sorunları belli olan, kalp hastalığı nedeniyle hapishane koşullarında bulunması hayati tehlike oluşturan, suçsuz olduğuna tüm kalbimizle inandığımız kardeşimiz, ilim insanı Mahir Polat’ı hâlâ hapiste tutuyorsunuz. Mahir Polat’ı serbest bırakın” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu paylaşımının devamında ise şunları kaydetti:

"Pırıl pırıl gençlerimiz, bayramı ailelerinden uzakta, hapishanede geçirdiler. Serbest bırakın bu tertemiz gençleri, gitsinler sınavlarına girsinler. Kimsenin meşru haklarını elinden almayın. Yazıktır, günahtır. Bu vahşi ihtiras, adaletten başka her anlama gelen bu öfke, bu nefret neden? Kime yaranmak için bu kötü uygulamalara devam ediyorsunuz? Yüce Türk yargısına verdiğiniz zarar, artık çok ileri boyuta ulaştı. Hakkaniyetli tüm yargı mensuplarından milletimiz adına açıklama, tepki bekliyoruz."

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Kaynak: Haber Merkezi

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