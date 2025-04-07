CHP'li Gürer'den 'Tarımda İcra' Çıkışı: Tarla ve Hayvanlar Haczedilmemeli

CHP'li Ömer Fethi Gürer, tarımda yaşanan sorunları gündeme getirdi. Gürer, çiftçilerin borç batağında olduğuna dikkat çektiği açıklamasında, "Vatandaş borcu ödeyemeyince elde avuçta ne varsa el koyuyorlar. Çiftçilerimizin traktörü, tarlası ve hayvanı haczedilmemelidir” dedi.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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CHP'li Gürer'den 'Tarımda İcra' Çıkışı: Tarla ve Hayvanlar Haczedilmemeli

Türkiye’de tarım sektöründe yaşanan sorunlar sürerken, vatandaşın sorunları arasında ‘icra’ da yer alıyor. Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, “AKP iktidarı kendi zenginini yaratarak geniş kesimlerin yoksullaşmasına yol açtı. Vatandaş borcu ödeyemeyince elde avuçta ne varsa el koyuyorlar. Çiftçilerimizin traktörü, tarlası ve hayvanı haczedilmemelidir” dedi.

Gıdayı üreten çiftçilerin korunması gerektiğinin altını çizen Gürer, “Genç nüfus tarıma yönelmiyor. Mevcut olan da ürettiğinden, beslediğinden kazanmıyor. Aracıya çalışıyor. Bir de ithal lobisi var. Milli ve yerli olanı bitiriyor. İktidar sorun çözme değil, seyretme noktasında duruyor” diye yazdı.

CHP'li Gürer'den 'Tarımda İcra' Çıkışı: Tarla ve Hayvanlar Haczedilmemeli - Resim : 1

Gürer, icraya konu olan durumu ise şöyle anlattı:

İcraya konu olan 33 adet Malta melezi anaç keçinin ortalama ağırlığının 54 kg olduğu ve canlı kilogram fiyatının 108,4 TL olarak belirlendiği ifade edilmektedir. Toplam bedelin 193 bin 168 TL olduğu belirtiliyor. 30 oğlağın ortalama kilosu ise 16 kg olup, kilogram başına düşen değer 181,4 TL olarak tespit edilmiştir. Oğlakların toplam bedeli ise 87 bin 72 TL olarak belirlenmiştir.

Gürer, meselenin çözümü için ise şunları önerdi:

Yem fiyatlarının kontrol altına alınması ve sübvansiyon sağlanması, yemde yarısının iktidar tarafından karşılanması, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin desteklenmesi için doğrudan teşviklerin artırılması ve borçlarını ödeyemeyen üreticiler için yapılandırma ve erteleme düzenlemelerinin devreye sokulması gerekir.

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CHP tarım Çiftçi Ömer Fethi Gürer
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