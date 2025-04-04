DEVA Partisi'nden 'Diyarbakır Cezaevi' Çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 50 kişinin "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklanması sonrası siyasete yargı yoluyla müdahale edildiği görüşü daha fazla gündeme gelmeye başladı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı son konuşmada bu fikri yeniden dile getirerek bir de öneride bulundu.

Diyarbakır Cezaevi’nin de Ulucanlar Cezaevi gibi bir müzeye çevrilmesini isteğini söyleyen Ekmen, "Ulucanlar Cezaevi neden önemli? Çünkü kendisini devletin veyahut da devletin ideolojisinin sahibi gören birçok insanın dönemler içerisinde Ulucanlar Cezaevi’nde yattığını görürsünüz. İdam edilenlerden birkaç isim vermek istiyorum: İskilipli Âtıf Hoca, Cavid Bey ve İzmir suikastındaki 5 arkadaşı, Talât Aydemir, Deniz Gezmiş ve arkadaşları, Necdet Adalı, Mustafa Pehlivanoğlu, Erdal Eren ve liste devam ediyor. İdam edilenler içerisinde, Türkiye’deki neredeyse her siyasi ve sosyolojik kesimi temsil eden bir kişi bulunuyor" diye konuştu.

'DEVLET MUARIZINI MAHKUM ETTİ'

Cezaevinde bulunmuş tutukluları da "Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, Muhsin Yazıcıoğlu, Nazım Hikmet, Yaşar Kemal, Mahir Çayan, Yılmaz Güney, Cüneyt Arcayürek, Fakir Baykurt, Hatip Dicle, Leyla Zana ve arkadaşları, Metin Toker, Kemal Tahir, Muharrem Şemsek, Selçuk Özdağ, Sırrı Süreyya Önder ve Mustafa İslamoğlu" diye sıralayan DEVA Partili vekil, "Bu listeye baktığımızda şunu görüyoruz; devlet dönem dönem tarafları birbirine kırdırdığı gibi devletin sopasını ele geçiren de muarızını muhalif değil, düşmanlık duygusuyla dövmekten ve yargı kudretiyle idamlara veyahut da cezaevlerine mahkum etmekten çekinmedi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi