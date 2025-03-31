DEVA Partisi'nden 16 Partiye Bayram Ziyareti

DEVA Partisi, Ramazan Bayramı programı kapsamında 16 siyasi partiyle bayramlaştı.

DEVA Partisi’nin Genel Başkan Yardımcıları Seyit Karaca, Kerem Altun ve Büşra Sakınmaz bulunurken, Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Erdoğan, Yakup Engin ve Zeynep Sudan ise Genel Merkezde ziyaretçi ağırladı.

Ramazan Bayramı’nın ikinci günü olan 31 Mart 2025 tarihinde saat 09.45’te Gelecek Partisi’yle başlayan ziyaret programı, sırasıyla şöyle devam etti:

“Milli Yol Partisi, HÜDA Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Anavatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, İYİ Parti, Demokratik Sol Parti, DEM Parti, Anahtar Parti, Doğru Yol Partisi, Demokrat Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Memleket Partisi.”

Kaynak: Haber Merkezi