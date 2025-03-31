DEVA Partisi Gözaltındaki Gençlere Destek İçin Sincan Cezaevi Önünde Açıklama Yaptı

DEVA Partisi Gençlik Çalışmaları Başkanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlerde gözaltına alınan gençlere destek olmak için Sincan Cezaevi önünde bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, “Bugün Sincan Cezaevi önündeyiz. Bugün içeride olmaması gereken gençlerin haklarını savunmak, onlara ses olmak için buradayız. Bu gençler ki fikirlerini özgürce ifade etmek adına, Anayasa’dan aldıkları meşru hakla çıktılar meydanlara…” ifadelerine yer verilirken, açıklanın son bölümünde şu ifadeler kaydedildi:

“Biz DEVA Partisi olarak bu düzene isyan ediyoruz! Genel Başkanımız Ali Babacan’ın liderliğinde gençlerle el ele güçlü bir Türkiye hayal ediyoruz. Gençlerin önünden, yanından değil arkasından yürüyen bir liderle bağımsız ve özgür bir Türkiye inşa etmek için çalışıyoruz. Bu vesileyle, başta hukuksuz şekilde cezaevlerinde tutulan tüm gençlerimizin ve ailelerinin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Ve buradan bir kez daha haykırıyorum: Bu gençleri derhal serbest bırakın! Bu hukuksuzluklara derhal son verin!

Bu ülkenin gençliğine olan borcunuzu derhal ödeyin! Zira siz, bu gençliğe bir gelecek borçlusunuz. Ve bilin ki, o gelecekte sizin yeriniz yok!”

Kaynak: Haber Merkezi