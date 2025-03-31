Terör Örgütü Lideri Abdullah Öcalan'a Ailesinden Bayram Ziyareti

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde bayram ziyaretleri devam ederken, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan da ailesiyle bayram ziyareti gerçekleştirdi. DEM Parti Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni Mehmet Öcalan ile aile ziyareti gerçekleştirildiği bildirildi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Terör Örgütü Lideri Abdullah Öcalan'a Ailesinden Bayram Ziyareti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrının ardından başlayan ‘İmralı’ süreci devam ederken, DEM Parti Heyeti bugün bir ilke imza atarak MHP ile bayramlaştı.

DEM Parti'nin bayramlaşma heyetinde parti sözcüsü Ayşegül Doğan, Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, Halklar ve İnançlar Komisyonu Üyesi Zeyno Bayramoğlu yer aldı.

Terör Örgütü Lideri Abdullah Öcalan'a Ailesinden Bayram Ziyareti - Resim : 1

'YELPAZEYİ GENİŞETTİK'

Görüşme sonrası değerlendirme yapan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, ‘MHP olarak bu bayramda sayın Genel Başkanımızın takdir ve tasarruflarıyla yelpazeyi oldukça genişlettik’ açıklamasını yaptı.

ÖCALAN'A AİLE ZİYARETİ

MHP ile DEM Parti Heyeti arasındaki ilkin ardından, AKP Heyeti de 10 yıl sonra DEM Parti’ye bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Siyasiler arasındaki bayram ziyaretlerinin ardından DEM Parti Basın Bürosu’ndan yeni bir açıklama daha geldi. Yapılan açıklamada terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni Mehmet Öcalan ile aile ziyareti gerçekleştirildiği bildirildi. Bayram nedeniyle yapılan ziyarette Hamili Yıldırım ile kardeşi Polat Yıldırım, Ömer Hayri Konar ile kardeşi Ali Konar, Veysi Aktaş ve Sabiha Aslan’ın da yer aldığı ifade edildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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