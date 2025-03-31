DEM Parti ve MHP İlk Kez Bayramlaştı

DEM Parti ve MHP tarihlerinde ilk kez bayramlaştı. MHP'nin ziyaret heyetimde bulunan İsmet Büyükataman, görüşmede yaptığı açıklamalarda, "MHP olarak bu bayramda sayın Genel Başkanımızın takdir ve tasarruflarıyla yelpazeyi oldukça genişlettik" ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin bir grup toplantısında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı tarihi ‘PKK’ya silah bıraktır’ çağrısının ardından Türkiye’de yeni bir döneme girildi.

DEM Parti’nin İmralı’ya bir dizi ziyaretinin ardından, Öcalan’dan beklenen açıklama gelmiş ve terör örgütü PKK da ‘ateşkes’ açıklamasına bulunmuştu.

Bu sürecin ardından DEM Parti ve MHP Ramazan Bayramı’nda tarihlerinde ilk kez bayramlaşma kararı almıştı.

DEM Parti ile MHP arasında ilk bayramlaşma yapıldı.

DEM Parti ve MHP İlk Kez Bayramlaştı - Resim : 1

DEM Parti'nin bayramlaşma heyetinde, parti sözcüsü Ayşegül Doğan, Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, Halklar ve İnançlar Komisyonu Üyesi Zeyno Bayramoğlu bulunuyor.

MHP'DEN DEM PARTİ'YE ZİYARET

DEM Parti'de gelen ziyaretleri kabul edecek heyette ise Öztürk Türkdoğan, Halklar ve İnançlar Komisyonundan sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu ve Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan yer alıyordu.

MHP'den DEM Parti'ye yapılan ziyarette, MHP heyetinde yer alan İsmet Büyükataman, "Bugün bayram, dostluğun, kardeşliğin hakim olduğu bir gün. MHP olarak bu bayramda sayın Genel Başkanımızın takdir ve tasarruflarıyla yelpazeyi oldukça genişlettik" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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