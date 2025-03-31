İYİ Parti'de Bayram Mesaisi

İYİ Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında siyasi parti temsilcilerini ağırladı.

Bu kapsamda sırasıyla; BBP, Anahtar Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, AKP, Milli Yol Partisi, Zafer Partisi, Gelecek Partisi, DSP, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Anavatan Partisi, Memleket Partisi ve Doğru Yol Partisi heyetleri, İYİ Parti'yi ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde konukları, Genel Başkan Yardımcısı Selcan Taşçı, Genel İdare Kurulu Üyesi Ali Demir ve Gençlik Kolları Ankara İl Başkanı Mustafa Kaan Günay ağırladı.

Partiye ilk olarak, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Serin başkanlığındaki heyet bayramlaşma ziyaretinde bulundu. Ardından, Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Beril Gümüş başkanlığındaki heyet ve sonrasında Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Musa Öztürk başkanlığındaki heyetin ziyareti gerçekleşti.

Sonraki ziyarette Demokrat Parti heyetine başkanlık eden Genel Başkan Yardımcısı Ömer Külahlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından yapılan izinsiz gösterilere ilişkin, "Toplum itirazı varsa sokağa çıkıyor, barışçıl bir şekilde itirazını sokakta dile getiriyor. Z kuşağının siyasetle pek ilgilenmediğine dair algımız vardı ama tam tersi bir şey çıktı. Ülkede ne oluyor ne bitiyor gayet yakından izliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selcan Taşçı da insanların sokağa çıkmayı tercih ettiğine dair algının yanlış olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Adaleti adliyede aranamaz hale getiren, adaleti arama mücadelesini sokağa döken iktidardır. Allah korusun, sokak merkezli, kaos merkezli bir yeni acı yaşarsa bu ülke, bunun müsebbibinin de iktidar olduğunu vurgulamak gerektiğini düşünüyorum. 'Bir grup marjinal, anarşist' diye itibarsızlaştırılamayacak bir toplumsal acı var. İktidarın bu görmesi ve körüklemekten vazgeçmesi gerekiyor."

AKP ZİYARETİ

İYİ Parti'deki bayramlaşma programı, AKP heyetinin ziyaretiyle devam etti. AKP heyetine başkanlık eden Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinden etkilenen illeri yakın zamanda ziyaret ettiklerini, deprem konutlarının inşasının sürdüğünü ve yaz aylarında depremzedelerin tamamlanan kalıcı konutlara yerleşeceğini dile getirdi.

Taşçı da depremin ardından yakınlarının kayıp olduğunu bildiren aileler olduğuna dikkati çekerek, "Çok iddialar var. 'Şöyle araçlar geldi, çocuklar götürüldü' gibi. Dünyanın genelinde de bunları doğrulayabilecek başka hadiseler yaşanıyor, organ kaçakçılığı gibi. Bu insanlar, gidip ağlayabileceği mezar taşları istiyor. Bir de bölgedeki davalar var, Grand İsias Hotel gibi. İktidar, muhalefet ayrımı olmaksızın orada adaletin tecelli etmesi için elimizden ne geliyorsa yapmamız lazım." diye konuştu.

AKP'li Kurt ise tüm depremzedelerin, ailelerinin cenazesine kavuşma hakkı bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İsias'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden evlatlarımızı kaybettik. Onların aileleriyle de defalarca görüştüm. Hiçbirimizin yargıya 'Şunu yap, bunu yap' demesi mümkün değil. Yargı inanın büyük titizlikle çalışıyor. Hala birçok şirketin sahipleri hapiste, mahkemeleri büyük bir titizlikle devam ediyor. Bütün mağdur insanların haklarının korunması milletvekilleri olarak hepimizin sorumluluğu."

Bayramlaşma programı, Milli Yol Partisi, Zafer Partisi, Gelecek Partisi, DSP, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Anavatan Partisi, Memleket Partisi ve Doğru Yol Partisi heyetlerinin ziyaretleriyle sona erdi.

Kaynak: AA