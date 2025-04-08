DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Merak Edileni Yanıtladı: Cumhurbaşkanı'yla Görüşmede Tarih Belli mi?

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasında yapılması beklenen görüşmenin bu hafta olabileceğini söyledi. Bakırhan konuya ilişkin açıklamasında, "Henüz tarih belli değil. Henüz bize iletilmiş bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı ‘PKK’ya silah bıraktır’ çağrısının ardından başlayan yeni süreç devam ederken, gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti’nin İmralı heyetinin yapacağı görüşmeye çevrildi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’dan da konuya ilişkin bir açıklama geldi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, dün yaptığı açıklamada, söz konusu görüşmenin bu hafta içinde yapılabileceğini belirtmişti. Bu açıklamanın ardından, Erdoğan-DEM Parti görüşmesi, Bakırhan’a da soruldu.

Bakırhan, partisinin grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakırhan, Erdoğan ile görüşmenin bu hafta içinde olabileceğini işaret ederek, "Hükümet Sözcüsü de açıkladı, sanırım bu hafta içinde heyetimiz Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Hafta içinde olmasını umuyoruz. Henüz tarih belli değil. Henüz bize iletilmiş bir şey yok" ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü Çelik Açıkladı: Cumhurbaşkanı, DEM Parti'yle Ne Zaman GörüşecekAKP Sözcüsü Çelik Açıkladı: Cumhurbaşkanı, DEM Parti'yle Ne Zaman GörüşecekSiyaset

Kaynak: İHA

Etiketler
DEM Parti Recep Tayyip Erdoğan İmralı Abdullah Öcalan
Son Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi! Dizinin Başrol Oyuncularından Ünlü İsim Apar Topar Veda Ediyor Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi
Özgür Özel, MYK'nın Yapısını Değiştirecek! İşte CHP'nin Yeni Yol Haritası... İşte CHP'nin Yeni Yol Haritası...
CHP Lideri Özel, Almanya Yeşiller Partisi Lideri ile Bir Araya Geldi CHP Lideri Özel, Almanya Yeşiller Partisi Lideri ile Bir Araya Geldi
Buruşan Salatalıklara Doğal Çözüm! Anında Tap Taze Oluyor Buruşan Salatalıklara Doğal Çözüm! Anında Tap Taze Oluyor
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! İlçe İlçe Açıklandı...
Altın Yatırımcısı Dikkat! İslam Memiş Zenginlerin Yeni Yatırımını Açıkladı, Daha Çok Kazandırıyor Altın Yatırımcısı Dikkat! İslam Memiş Zenginlerin Yeni Yatırımını Açıkladı, Daha Çok Kazandırıyor
Gazeteciler YouTube'dan Ne Kadar Kazanıyor? Rakamlar Dudak Uçuklattı... Gazeteciler YouTube'dan Ne Kadar Kazanıyor?
Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: 2025 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurban Fiyatları Ne Kadar? İşte Koyun, Tosun, Koç, Dana, Keçi Fiyatları Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: 2025 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurban Fiyatları Ne Kadar?
Arzu Sabancı 'Çocuk' Krizini Çözdü: Küçük Uzay, Sabancı Ailesine Giriyor... Tanışmaya Gidecekler Arzu Sabancı 'Çocuk' Krizini Çözdü: Küçük Uzay, Sabancı Ailesine Giriyor