DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Merak Edileni Yanıtladı: Cumhurbaşkanı'yla Görüşmede Tarih Belli mi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı ‘PKK’ya silah bıraktır’ çağrısının ardından başlayan yeni süreç devam ederken, gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti’nin İmralı heyetinin yapacağı görüşmeye çevrildi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’dan da konuya ilişkin bir açıklama geldi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, dün yaptığı açıklamada, söz konusu görüşmenin bu hafta içinde yapılabileceğini belirtmişti. Bu açıklamanın ardından, Erdoğan-DEM Parti görüşmesi, Bakırhan’a da soruldu.

Bakırhan, partisinin grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakırhan, Erdoğan ile görüşmenin bu hafta içinde olabileceğini işaret ederek, "Hükümet Sözcüsü de açıkladı, sanırım bu hafta içinde heyetimiz Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Hafta içinde olmasını umuyoruz. Henüz tarih belli değil. Henüz bize iletilmiş bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA