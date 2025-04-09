Meclis'te Sessiz Protesto: Dakikalarca Konuşmadan Durdu

TBMM Genel Kurulu'nda İklim Kanun Teklifi üzerine görüşmeler sona erdi. Teklifin maddelerine geçilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ birleşimi kapattı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, AKP sıralarında az sayıda milletvekili bulunmasına tepki gösterdi. AKP milletvekillerinin Genel Kurul salonunda bulunmamasını protesto eden Erol, yaklaşık 5 buçuk dakika boyunca sessiz kaldı.

Erol, Meclis'in itibarsızlaştırıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Çok önemli bir kanunu görüşüyoruz, bizden sonraki nesilleri de ilgilendiren bir kanun. Diğer gruplar burada ama AK Parti yok. İktidar partisinin getirdiği bir kanun teklifi görüşülürken o partinin milletvekilleri burada olmaz mı? Meclis’i niye bu kadar itibarsız hale getiriyorsunuz? Bu Meclis'in görevi kanun yapmak. AK Parti Grubu yalnızca oy vermeye geliyor, neye oy verdiklerini bile bilmiyorlar."

Üç dönemdir milletvekilliği yapan Erol, siyasette nezaket kurallarına dikkat ettiğini belirterek, bu sessiz protestonun en etkili konuşması olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA