Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 Bin TL'lik 'Cunta' Davası

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Pazar günü Ankara'da yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da tekrar seçilmesinin ardından başkentte gerçekleştirilen bir mitingde vatandaşlara seslenerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "ABD'den icazet alıp almadığını açıkla" demişti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanıp Silivri Cezaevi'ne gönderilmesine vurgu yapan Özel’, “Darbenin planlayıcıları burada. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Milletten oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a değil, darbeye kalkışan cuntaya kalkışan Erdoğan'a sesleniyorum. ABD'den icazet alıp almadığını gözümüzün içine bakarak söyle” ifadelerini kullanmıştı.

TEPKİLER ART ARDA GELDİ

Özel’in ‘cunta’ ifadesini kullanması sonrası siyasi arenada yeni bir tartışmayı başlamış ve AKP ve MHP cephesinden art arda tepki açıklamalara gelmişti. Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz başta olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yer alan çok sayıda bakan Özel’in açıklamalarını çok sert sözle eleştirmişti.

'HUKUKİ KARŞILIĞI OLACAK' DENMİŞTİ

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Özel’in kullandığı ifadeler ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu kullandığı 'cunta' gibi bu aslında çok partili dönemde kendilerine yakışabilecek ifadeyi bize karşı kullanmış olmaları karşısında tabii ki biz bunun siyasi cevabını vereceğiz. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı 'cunta başı' gibisinden bir ifadenin kullanılmış olmasının hukuki karşılığı da partimiz tarafından muhakkak surette verilecektir" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI'NDAN ÖZEL'E DAVA

‘Cunta Komutanı’ ifadeleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel’e 500 Bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, konuya ilişkin "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultayda sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar ile "cuntacı" vb. hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" açıklamasını yaptı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi