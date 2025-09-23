AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Görevinden Uzaklaştırıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanlığı, "irtikap" gerekçesiyle tutuklanan Kırkkale'nin Yahşihan ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Bakanlık görevden uzaklaştırma kararının geçici tedbirle alındığını belirtti.

Açıklamada, "Anayasanın 127'nci maddesi ile 5395 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Yehşihan Belediyesi'ne yönelik icbar yoluyla irtikap suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda, AK Parti'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U, imar müdürü S.A, belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S, eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. ile S.G.Ç gözaltına alınmıştı.

Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur

Belediye Başkanı Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U, imar müdürü S.A. ve eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanmıştı. Y.N.Y. hakkında adli kontrol kararı verilirken, M.S. ve S.G.Ç. ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

AKP Merkez Yürütme Kurulu, Sungur'un ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar vermişti.

