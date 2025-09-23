AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Görevinden Uzaklaştırıldı

Bugün "irtikap" suçlamasıyla tutuklanan AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur görevinden uzaklaştırıldı. Kararın, geçici tedbirle alındığı öğrenildi.

Son Güncelleme:
AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Görevinden Uzaklaştırıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanlığı, "irtikap" gerekçesiyle tutuklanan Kırkkale'nin Yahşihan ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Bakanlık görevden uzaklaştırma kararının geçici tedbirle alındığını belirtti.

Açıklamada, "Anayasanın 127'nci maddesi ile 5395 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Yehşihan Belediyesi'ne yönelik icbar yoluyla irtikap suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda, AK Parti'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U, imar müdürü S.A, belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S, eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. ile S.G.Ç gözaltına alınmıştı.

AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Görevinden Uzaklaştırıldı - Resim : 1
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur

Belediye Başkanı Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U, imar müdürü S.A. ve eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanmıştı. Y.N.Y. hakkında adli kontrol kararı verilirken, M.S. ve S.G.Ç. ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

AKP Merkez Yürütme Kurulu, Sungur'un ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesine karar vermişti.

AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur TutuklandıAKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur TutuklandıSiyaset
AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Adliyeye Sevk EdildiAKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Adliyeye Sevk EdildiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
AKP belediye
Son Güncelleme:
Fenerbahçelilere Şok Üstüne Şok! Sinan Engin Biter Bitmez Açıkladı Fenerbahçelileri Korkutacak İddia
CHP Kurultayı 'Mutlak Butlan' Riskini Bitirdi mi? Özgür Özel'in Zaferi Ne Anlama Geliyor? CHP Kurultayı 'Mutlak Butlan' Riskini Bitirdi mi?
Melih Gökçek'ten Açıklama Geldi... Çok Konuşulan 'Bomba' Paylaşım! ABB'ye Operasyonu Biliyor muydu? Çok Konuşulan 'Bomba' Paylaşım! ABB'ye Operasyonu Biliyor muydu?
Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon
Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon Sonrası İlk Açıklama Belediyeye Operasyon Sonrası Flaş Çıkış! 'İşi Bambaşka Yere...'
Bursa'da Yangın Faciası! Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı: 1'i Çocuk 3 Kişi Hayatını Kaybetti Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı
Ali Koç'tan Fenerbahçe’nin Çiçeği Burnunda Başkanına 'Borç' Mirası! Hepsi Peş Peşe Sıralandı, Liste Uzadıkça Uzuyor Ali Koç’tan Sadettin Saran’a 'Ağır' Miras
Melih Gökçek'ten Açıklama Geldi... Çok Konuşulan 'Bomba' Paylaşım! ABB'ye Operasyonu Biliyor muydu? Çok Konuşulan 'Bomba' Paylaşım! ABB'ye Operasyonu Biliyor muydu?