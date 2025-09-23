TÜSİAD Yöneticilerinin Yargılandığı Davada Flaş Gelişme

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Arif Aras’ın, 13 Şubat’ta derneğin Genel Kurulu’nda yaptıkları konuşmalar nedeniyle yargılandıkları davada ikinci duruşma Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün gerçekleşti.

'YANILTICI BİLGİ VERMEDİM'

Duruşmaya TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Arif Aras ve avukatları katıldı. Geçtiğimiz celsede esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanıklar Turan ve Aras’ın 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından 1 yıl 10 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmalarını talep etmişti. Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, "Ben konuşmamda iş dünyasına ilişkin ekonomik aktarımlarda bulundum. Konuşmamda kesinlikle halkı yanıltıcı bir bilgi vermedim. Halkımız arasında endişe, panik ve korku yaratacak bir şey söylemedim" ifadelerini kullandı.

'KONUŞMAM BAĞLAMINDAN KOPARILDI'

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Arif Aras ise savunmasında, "Savcılığın cezalandırma talebini kabul etmiyorum. Cezalandırılmam için öne sürülen gerekçelere baktığımda, savunmama değer verilmediğini, iddianamede olduğu gibi cümlelerimin tamamının alınmayarak konuşmamın bağlamından koparıldığını görüyorum. Ayrıca ikna edici bir gerekçesi olmaksızın soyut ifadeler ve varsayımlarla cezalandırma talep edildiğini görüyorum. İddianameyle başlayıp esas hakkında mütalaayla devam eden gerekçesizlik halinin suçsuzluğumu ortaya koyduğuna inanıyorum. Konuşmamda derneğin amaçlarını aşan veya aykırı bir durum söz konusu değildir" dedi.

'KÖTÜ NİYET YOK'

Genel Kurula hitap ederek birçok konuya değindiğini söyleyen Aras, "Konuların tümü ekonomiyle ilgiliydi. Ekonomiyle hukuk arasında çok sıkı bir ilişki olduğu kabul görmüş bilimsel bir gerçekliktir. Bu nedenle kişisel kanaatimi açıklamış olmam derneğin amacına aykırı değildir. Konuşmamın yargıya konu edilen bölümü kişisel değerlendirmelerden ibarettir. Kötü bir niyeti asla barındırmamaktadır. Yargı görevi yapanı etkilemek amacıyla hareket etmediğim gibi toplumda endişe, korku ve panik oluşmasını da kesinlikle amaçlamadım" dedi.

Mahkeme ara kararında, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 20 Ocak 2026 tarihine erteledi.

