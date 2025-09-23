Mersin’de Hamile Eşini Pompalı Tüfekle Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

Mersin’de cezaevinden tahliye olduktan 6 gün sonra hamile eşi Seher Aktekin’i pompalı tüfekle öldüren Bekir Aktekin, “hamile eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, ruhsatsız silah suçundan da 2,5 yıl hapis ve 12 bin lira para cezası aldı.

Mersin’de Hamile Eşini Pompalı Tüfekle Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet
Mersin’in Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi’nde 20 Haziran 2024’te yaşanan vahşi cinayet, mahkeme salonunda karara bağlandı. “Ruhsatsız silah bulundurmak” suçundan cezaevinde yatıp 14 Haziran’da tahliye olan Bekir Aktekin (31), 3 çocuk annesi ve hamile eşi Seher Aktekin’i (26) babasının bekçilik yaptığı portakal bahçesinde pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olayın ardından gözaltına alınan Aktekin tutuklandı. Geçmişte eşine ve çocuklarına şiddet uyguladığı için 3 kez uzaklaştırma kararı aldığı ve 2023’te 11 yaşındaki oğluna şiddet suçundan 6 ay hapis yattığı ortaya çıkan Aktekin hakkında, Mersin 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde “eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme” ve “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçlarından dava açıldı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Bugün görülen 5’inci duruşmada, tutuklu sanık Bekir Aktekin, avukatlar ve müşteki yakınları hazır bulundu. Savunmaların ardından son sözü sorulan Aktekin, pişman olduğunu ifade etti. Mahkeme, sanığı “hamile eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, ruhsatsız silah suçundan 2,5 yıl hapis ve 12 bin lira para cezası verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Kaynak: DHA

