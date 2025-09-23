Özgür Özel, Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Stepanek ile Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çek Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek ile görüştü.

Son Güncelleme:
Özgür Özel, Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Stepanek ile Görüştü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Çek Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek’i CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP Lideri Özel’e, Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ve Dış İlişkiler Koordinatörü İlhan Uzgel Eşlik etti.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Özgür Özel CHP
Son Güncelleme:
Diyarbakır’daki Kreş Skandalı Bakanlık Merceğinde! Öğretmenler Görevden Alındı Diyarbakır’daki Kreş Skandalı Bakanlık Merceğinde! Öğretmenler Görevden Alındı
TSK'da 'Su' Krizi... Sınırda Görevli Askerlere 'Köylü Çocuklara Neden Su Verdiniz?' Soruşturması Sınırda Görevli Askerlere 'Köylü Çocuklara Neden Su Verdiniz?' Soruşturması
Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı Emniyet Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Seçim Soruşturması Başlatıldı
Herkes Güvenle Bilet Satın Alıyordu! Dev Havayolundan Flaş Karar: 500 Uçuş Birden İptal Edildi Dev Havayolundan Flaş Karar
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon
Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon Sonrası İlk Açıklama Belediyeye Operasyon Sonrası Flaş Çıkış! 'İşi Bambaşka Yere...'
Bursa'da Yangın Faciası! Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı: 1'i Çocuk 3 Kişi Hayatını Kaybetti Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı
Ali Koç'tan Fenerbahçe’nin Çiçeği Burnunda Başkanına 'Borç' Mirası! Hepsi Peş Peşe Sıralandı, Liste Uzadıkça Uzuyor Ali Koç’tan Sadettin Saran’a 'Ağır' Miras
Melih Gökçek'ten Açıklama Geldi... Çok Konuşulan 'Bomba' Paylaşım! ABB'ye Operasyonu Biliyor muydu? Çok Konuşulan 'Bomba' Paylaşım! ABB'ye Operasyonu Biliyor muydu?