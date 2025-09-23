Özgür Özel, Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Stepanek ile Görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çek Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek ile görüştü.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Çek Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek’i CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
CHP Lideri Özel’e, Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ve Dış İlişkiler Koordinatörü İlhan Uzgel Eşlik etti.
