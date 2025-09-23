TSK'da 'Su' Krizi... Sınırda Görevli Askerlere 'Köylü Çocuklara Neden Su Verdiniz?' Soruşturması

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hatay’ın Altınözü ilçesinde, Suriye hudut bölgesinde görev yapan askerlerin köylü çocuklara su vermesi, disiplin soruşturmasına yol açtı. Olay, 10 Haziran'da Karbeyaz Hudut Karakolu’nda yakıt ikmali yapan askerlerin dönüş yolunda yaşanırken, su dağıtan askerler cezalandırılmadı. Ancak karakol astsubayı, depo denetimini ihmal ettiği gerekçesiyle cezalandırıldı ve zimmet suçuna ortam sağlama iddiasıyla savcılık soruşturmasına sevk edildi.

SICAKTAN BUNALAN ÇOCUKLARA SU DAĞITTILAR

Edinilen bilgiye göre, 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı askerler, yakıt ikmali için Karbeyaz Hudut Karakolu’na gitti. Dönüşte Yolağzı köyü yakınlarında, sıcaktan bunalan ve su isteyen 6-7 çocuğun askeri tankeri durdurması üzerine araçtan inen uzman çavuşlar, karakol deposundan alınan pet şişe suları çocuklara dağıttı. Bu sırada olay yerine tesadüfen gelen bölük komutanı piyade üsteğmen, durumu fark ederek tutanak tutturdu. Askerler, ilk başta suların “düşmesi”ni öne sürse de, daha sonra şefkat duygusuyla hareket ettiklerini söyledi.

KARAKOL ASTSUBAYINA CEZA

19 Haziran'da başlatılan disiplin soruşturmasında, depo sorumlusu piyade er, iki uzman çavuş, üsteğmenin şoförü ve habercisi dinlendi. Soruşturmada, “Neden 5-6 koli (35-40 adet) su indirdiniz?” sorusuna askerler, “Çocuklar olması nedeniyle şefkatle verdik, daha önce böyle bir uygulama olmadı” yanıtını verdi. Su dağıtan uzman çavuşlar, insani nedenlerle hareket ettikleri için cezalandırılmadı. Ancak soruşturma, karakol astsubayını hedef aldı.

'EMRE İTAATSİZLİK' SUÇLAMASI

Kararda, astsubayın yakıt ikmaline nezaret etmediği, depo anahtarlarını personele bıraktığı ve malzeme çıkışını denetlemeyerek “emre itaatsizlik” suçu işlediği belirtildi. Bu ihmalin, suların izinsiz alınmasına ve sivil vatandaşlara verilmesine yol açtığı vurgulandı. Astsubaya aylıktan kesme cezası verilirken, karar 21 Ağustos'ta kesinleşti. Cezanın gerekçesinde, “Devlet zararı olmasa da güvenlik zaafiyeti oluştu ve diğer malzemeler tehlikeye girdi” denildi.

SORUŞTURMADAN SONRA ÖN İNCELEME

Soruşturmanın ardından 14 Ağustos’ta ön inceleme başlatıldı. Astsubayın denetim görevini ihmal ederek “zimmet veya irtikap suçunun işlenmesine imkan sağladığı” değerlendirildi. 25 Ağustos’ta, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 251/2 maddesi kapsamında astsubay hakkında savcılık soruşturma izni verildi. Kararda, astsubayın anahtarları er’e teslim edip ikmali denetlememesi eleştirildi.

AVUKATLAR İTİRAZ ETTİ

Astsubayın avukatları, 5 Eylül 2025’te Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz etti. Dilekçede, suların zimmetli malzeme olmadığı, kumanya gibi günlük sarf malzemesi niteliğinde bulunduğu belirtildi. TSK’da benzer uygulamaların (örneğin Hakkari’de fakir köylülere yemek dağıtımı, operasyonlarda çocuklara kumanya verilmesi) gelenek olduğu vurgulandı. “İnsani nedenlerle su verilmesi suç veya disiplinsizlik değildir; ceza insanilikten uzak ve TSK töresiyle bağdaşmaz” denildi.

Avukatlar, astsubayın 60’a yakın takdirnamesi olduğunu, çocuklara su dağıtanların takdir edilmesi gerektiğini savundu. Dilekçede, uygulamanın Harp Okulu kökenli olmayan sözleşmeli subayların bilgisizliğinden kaynaklandığı eleştirisi de yer aldı. Mahkeme, soruşturma izni kararının kaldırılması talebini inceleyecek.

Kaynak: ANKA