Uzmanlar 'HPV' İçin Alarm Verdi: Bakanlık Sözünü Ne Zaman Tutacak?

Son yıllarda dünya genelinde artış gösteren rahim ağzı kanseri başta olmak üzere pek çok kanser türüne karşı HPV aşısı, çok önemli bir koruyucu etken. Uzmanlar özellikle 9 yaşından itibaren erkek ve kız çocuklara HPV aşısı yapılması gerektiğini vurgularken, bu aşı Türkiye'deki yaşam koşulları göz önüne alındığında artık "lüks" sınıfına giriyor. Yıl sonundan itibaren ücretsiz olacağının açıklanmasına rağmen de hala bir adım atılmadı.

Birgün'den Sibel Bahçetepe'nin haberine göre; Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu, yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı'na seslenerek ‘‘Yılın sonu geldi. Değil 9 valanlı, 2 valanlı HPV aşısından da haber yok! Nerede 1000 ASM? Nerede ücretsiz HPV aşısı?’’ diye sordu. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi ise HPV aşısının aşı takvimine gireceği sözlerinin verildiğini anımsatarak ‘‘HPV aşısı kanseri önlüyor. Bugün sadece taraması yapılıyor ama aşı yok” dedi.

'TEDAVİ OLMAZSA KANSER RİSKİ VAR'

Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Derneği Başkanı Prof. Dr. M. Faruk Köse ise HPV'nin yaygın bir enfeksiyon olduğunu ve 200’den fazla tipinin bulunduğunu vurgulayarak, "Kadınlarda HPV bulaştıktan sonra rahim ağzında kanser öncesi lezyonların ortaya çıkması en erken 1,5 yıl, en geç 15 yıl içinde olur. Bu süre ortalama 7-8 yıldır. HPV bulaşan 100 kadından birinde, takip veya tedavi edilmediği takdirde, rahim ağzı kanseri olma riski var. 9‘lu HPV aşıları, dünya genelinde görülen rahim ağzı kanserlerinin ve siğillerin %90’ına karşı koruma sağlar. Ancak kalan yüzde 10’luk kısımda yer alan yüksek riskli HPV tipleriyle rahim ağzı kanseri gelişme riski devam eder. Bu yüzden kadınların tarama programlarına düzenli olarak devam etmesi önerilir" dedi.

Kaynak: Birgün