Halı Sahada Ölüm Getiren Kalp Krizi! Polisin Tabutu Başındaki Minik Oğlu Yürek Sızlattı

Hatay’da halı sahada futbol oynayan polis memuru Murat Kına, geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Polisin fenalaşarak yere yığıldığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, oğlunun tabunu başında fotoğrafını öptüğü anlar yürekleri dağladı.

6 Şubat depremlerinin büyük yıkım yarattığı Hatay’da yürekleri yakan bir olay yaşandı. Hatay’ın Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 32 yaşındaki polis memuru Murat Kına, halı sahada futbol oynadığı sırada yere yığıldı.

Polisin kalp krizi geçirdiği anlar

Genç memurun fenalaşması sonrasında ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Murat Kına’nın halısahada yere yığıldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis memuru Kına, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan törenle arkadaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Kına'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Reyhanlı Asri Mezarlığına defnedildi.

Ölen babasının fotoğrafını öpen minik yürekleri dağladı

Polisin oğlunun babasının fotoğrafını öptüğü anlar ise görenlerin yüreğini sızlattı.

Kalp krizi geçiren polis memuru Murat Kına

Kaynak: İHA

