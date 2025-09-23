Yılda Sadece 2 Kez Oluyor... Herkes Görmek İçin O Şehre Akın Etti, Dev Ekranlar Kuruldu

Siirt'in Tillo ilçesinde, yılda iki kez gerçekleşen ve "Işık Hadisesi" diye nitelendirilen olay, yine herkesi çok heyecanlandırdı. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 261 yıl önce yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin türbesinde başucunu aydınlatması, dev ekranlardan ilgiyle izlendi.

Siirt'in Tillo ilçesinde, anlatılana göre, hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatının ardından çok üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek arayışa girdi. İbrahim Hakkı Hazretleri, 1764'te hocası için yan tarafında kule bulunan türbe ve Tillo'nun yaklaşık 3 kilometre uzağında tepe üzerinde taş duvar yaptı.

Her yıl ekinokslarda doğan güneşin, duvarın ortasında bulunan pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucuna doğuyor. 1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesiyle, düzenek izlenemez oldu. 2011'de farklı üniversitelerden bilim insanlarının yaptıkları çalışmayla yeni pencere açılıp olayın tekrar izlenmesini sağladı.

DEV EKRANDAN İZLENDİ

Her yıl gece ve gündüzün eşit olduğu 21 Mart ve 23 Eylül'de gerçekleşen, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2015 yılında dahil edilen 'Işık Hadisesi' etkinliği için Türkiye'nin dört bir yanında insanlar ilçeye geldi. Etkinlik, ilçe meydanında kurulan platformda Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Vatandaşların hadiseyi izlemesi için meydana dev ekran kuruldu. Davetliler, saat 06.19'da sabahın ilk ışıklarıyla güneşin aydınlattığı türbeye yansıyan hadiseyi 5 dakika boyunca çıplak gözle izledi.

Etkinliğe Vali Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, Tillo Kaymakamı Tanju Çanakcıoğlu, Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan da katıldı.

BAŞKA ŞEHİRLERDEN GELDİLER

Trabzon’dan ışık hadisesini izlemek için Siirt’e geldiğini belirten Hasan Çiftçi (66), “Bugün ışık hadisesini görme arzum yerine geldi, mutlu oldum. Canlı bir şekilde izledik. Bu ışık hadisesini izlemek için Allah nasip ederse yeniden Siirt’e gelirim” dedi.

Etkinliğe İstanbul’dan ailesi ile katılan ve ışık hadisesinden çok etkilendiğini belirten Hüseyin Aydın (70), “Çok güzel bir atmosfer, ilk defa bu hadiseyi izlemek için geliyoruz. Gerçekten mükemmel bir hadise. Çok fazla etkilendik, fırsat buldukça bu etkinliğe gelirim inşallah” diye konuştu.

Kaynak: DHA

