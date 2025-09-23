Filmleri Aratmayan Hikaye: Zaman Onun İçin 2019'da Durdu! Her 2 Saatte Bir Hafızası Siliniyor

15 yaşında geçirdiği kaza sonrası hafızası her 2 saatte bir silinen Riley Horner, 6 yıldır aynı günü yaşıyor. Tüm zorluklara rağmen üniversiteden mezun olup hemşirelik stajına başlayan genç kadının hayatı filmleri aratmıyor.

Son Güncelleme:
Filmleri Aratmayan Hikaye: Zaman Onun İçin 2019'da Durdu! Her 2 Saatte Bir Hafızası Siliniyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Riley Horner, 2019’da geçirdiği bir kaza sonrası her 2 saatte bir hafızasını kaybetmeye başladı. Henüz 15 yaşındayken sahnede dans ederken başına aldığı darbe, onun hayatını tamamen değiştirdi. O günden bu yana aynı günü yaşamaya devam eden genç kadının hikayesi, adeta bir film senaryosunu andırıyor. İlk başlarda her 45 dakikada bir hafızasını yitiren Horner, zamanla bu süreyi 2 saate kadar çıkarabildi ancak yaklaşık 6 yıldır hiçbir zaman tam olarak iyileşemedi.

Filmleri Aratmayan Hikaye: Zaman Onun İçin 2019'da Durdu! Her 2 Saatte Bir Hafızası Siliniyor - Resim : 1
Riley Horner, 2019’da geçirdiği bir kaza sonrası her 2 saatte bir hafızasını kaybetmeye başladı.

TALİHSİZ KAZA HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Illinois eyaletinde yaşayan Riley Horner, 2019 yılında henüz 15 yaşındayken okul etkinliğinde sahnede dans ederken başına aldığı darbe sonucu ağır beyin hasarı geçirdi. İlk tetkiklerde ciddi bir sorun görülmeyince taburcu edilen Horner, sonraki günlerde her uyandığında hala 11 Haziran 2019’da olduğunu sanmaya başladı.

Filmleri Aratmayan Hikaye: Zaman Onun İçin 2019'da Durdu! Her 2 Saatte Bir Hafızası Siliniyor - Resim : 2
Her uyandığında hala 11 Haziran 2019’da olduğunu sanmaya başladı.

Başlarda her 45 dakikada bir hafızasını kaybeden genç kız, zamanla bu süreyi iki saate kadar uzatabildi. Doktorlar ise uzun incelemeler sonunda Horner’a Travmatik Beyin Hasarı teşhisi koydu.

PES ETMEDİ, HEMŞİRE OLDU

Riley’nin yalnızca hafızası değil, dikkatini toplama ve olayları sıralama becerisi de zarar gördü. Ancak gördüğü tedavilerle kısmen yeni anılar oluşturmayı başardı. Buna rağmen yaklaşık 6 yıldır hiçbir zaman tam anlamıyla iyileşemedi.

Filmleri Aratmayan Hikaye: Zaman Onun İçin 2019'da Durdu! Her 2 Saatte Bir Hafızası Siliniyor - Resim : 3
Başına aldığı darbe sonucu ağır beyin hasarı geçirdi.

Annesinin açtığı sosyal medya hesabında paylaşılan bilgilere göre, Riley unutmamak için sürekli notlar alıyor ve hayatını bu şekilde sürdürüyor. Zorluklara rağmen eğitimini bırakmayan genç kadın, kısa süre önce üniversiteden mezun oldu ve hemşirelik stajına başladı.

GERÇEK HAYATTA “50 İLK ÖPÜCÜK”

Filmleri Aratmayan Hikaye: Zaman Onun İçin 2019'da Durdu! Her 2 Saatte Bir Hafızası Siliniyor - Resim : 4
"50 İlk Öpücük" filmi gerçek oldu.

Riley’nin hikayesi, Adam Sandler ve Drew Barrymore’un başrollerini paylaştığı "50 İlk Öpücük" filmini hatırlatıyor. Filmde, Lucy Whitemore adlı genç kadın da geçirdiği bir kaza nedeniyle her gün hafızasını kaybediyor ve her sabah aynı güne uyanıyordu. Horner’ın yaşadığı bu gerçek hikaye, sinemadaki kurguyu aratmayan dramatik bir hayat mücadelesi olarak dikkat çekiyor.

Derdi Olan Psikoloğa Değil, Oraya Koşuyor! Ağlayarak Girenler Gülerek ÇıkıyorDerdi Olan Psikoloğa Değil, Oraya Koşuyor! Ağlayarak Girenler Gülerek ÇıkıyorYaşam
TasteAtlas Dünyanın En İyi Tatlılarını Açıkladı! Listeye Türkiye’den 4 Lezzet GirdiTasteAtlas Dünyanın En İyi Tatlılarını Açıkladı! Listeye Türkiye’den 4 Lezzet GirdiYaşam

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
TasteAtlas Dünyanın En İyi Tatlılarını Açıkladı! Listeye Türkiye’den 4 Lezzet Girdi Dünyanın En İyi Tatlıları Belli Oldu
1,5 Yıl Dinmeyen Öksürüğün Nedeni Şaşırttı! KOAH Sanılıyordu 1,5 Yıl Dinmeyen Öksürüğün Nedeni Şaşırttı! KOAH Sanılıyordu
Dünya Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye’den Büyük Başarı! Bir Altın Bir Gümüş 2 Bronz Madalya Türkiye'ye Bir Altın Bir Gümüş 2 Bronz Madalya
Seçim Sonrası Volkan Demirel Canlı Yayında İtiraf Etti: Bakın Fenerbahçe’nin Eski Kaptanı Hangi Başkan Adayıyla Görüşmüş? Volkan Demirel Canlı Yayında İtiraf Etti
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon
Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon Sonrası İlk Açıklama Belediyeye Operasyon Sonrası Flaş Çıkış! 'İşi Bambaşka Yere...'
Bursa'da Yangın Faciası! Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı: 1'i Çocuk 3 Kişi Hayatını Kaybetti Misafirliğe Geldikleri Evden Cenazeleri Çıktı
Trump Yeni Tartışmanın Fitilini Ateşledi! 'Hamileler İçin Alternatifi Olmayan O İlaç Otizm Riskini Artırıyor' Trump Yeni Tartışmanın Fitilini Ateşledi! 'O İlaç Otizm Riskini Artırıyor'
Kadıköy'de Metrobüsler Çarpıştı! 2 Yaralı Kadıköy'de Metrobüsler Çarpıştı! 2 Yaralı