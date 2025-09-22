Derdi Olan Psikoloğa Değil, Oraya Koşuyor! Ağlayarak Girenler Gülerek Çıkıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hatay’ın Arsuz ilçesinde köy ürünleri satan 59 yaşındaki esnaf İrfan Orhan Altun, iş yerine astığı mizahi tabela ile kısa sürede bölgenin ilgi odağı oldu. Dükkanın önüne "Dert dinlenir; kadın 200 TL, erkek 20 TL" yazısını asan Altun, mahalle sakinlerinin uğrak noktası haline geldi.

ESPRİLİ TABELA MAHALLEDE GÜNDEM OLDU

Hatay’da esnaflık yapan İrfan Orhan Altun

Işıklı Mahallesi’nde esnaflık yapan Altun, reklamını farklı bir şekilde yaparak insanları gülümsetmeyi amaçladı. Asılan tabela kısa sürede çevrede yaşayanların ilgisini çekti, birçok vatandaş dükkana uğrayarak hem sohbet etti hem de hatıra fotoğrafı çektirdi.

"PSİKOLOĞA GİTMEK YERİNE BURAYA GELİYORLAR"

Altun, mizah amaçlı yaptığı bu uygulamanın beklediğinden fazla ilgi gördüğünü dile getirerek, "Tabelada erkeklere 20 lira, kadınlara 200 lira yazdık. İnsanlar gördükçe gülüyor, mutlu oluyor. Biz de onların mutluluğundan keyif alıyoruz. Psikoloğa gitmek binlerce lira, insanlar buraya geliyor derdini anlatıyor, biz de dinliyoruz" dedi.

"DERDİM OLDUKÇA GELİYORUM"

Tabelayı gören vatandaşlardan 55 yaşındaki Vedat Çoban ise durumu esprili bir dille değerlendirdi. Çoban, "Derdimizi burada anlattık, en az bin lira öderdik ama 20 liraya çözdük. Derdim oldukça geliyorum" ifadelerini kullandı. Altun’un esprili tabelası hem mahalleliye hem de yolu düşenlere tebessüm ettirirken, dükkan kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Kaynak: İHA