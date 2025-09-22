Ev Sahibi Olmak İsteyenler Dikkat! TOKİ’nin İndirim Kampanyası Bugün Başladı

Konut ve iş yeri sahipleri için büyük fırsat! TOKİ, borcunu peşin ödeyerek tapusunu almak isteyenler için yüzde 25 indirim kampanyasını bugün başlattı. Kısmi ödeme yapanlara da avantajlar sağlanacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), borcunu peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen vatandaşlar için beklenen indirim kampanyasını bugün itibariyle başlattı. Kampanya kapsamında hem tüm borcunu kapatanlara hem de kısmi ödeme yapanlara yüzde 25’e varan indirim fırsatı sunulacak.

TOKİ İNDİRİM KAPMANYASINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

TOKİ’nin açıkladığı bilgilere göre, konut ve iş yeri alıcıları borç bakiyelerinin tamamını kapattıklarında yüzde 25 indirimden faydalanabilecek. Ancak tamamını ödeyemeyenler de kampanyadan dışlanmıyor. Borçlarının en az yüzde 25’ini peşin ödeyenler de aynı orandaki indirimden yararlanabilecek. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin, başvuru tarihine kadar güncel taksitlerini ödemiş olması ve geriye dönük borcunun bulunmaması şart koşuluyor.

KAMPANYANIN KAPSAM VE ŞARTLARI NELER?

İndirim, 2024 Haziran ayı sonuna kadar satışı yapılmış ve geri ödemesi başlamış konut ve iş yerleri için geçerli olacak. Ancak taksit sayısı 12 ay veya daha az kalan borçlular kampanyaya dahil edilmeyecek.

KREDİ İMKANI DA BULUNUYOR

Peşin ödeme yapmak isteyen vatandaşlar, TOKİ ile sözleşme imzaladıkları bankalardan kredi kullanabilecek. Ayrıca kat mülkiyeti bulunan projelerde site yönetiminden “borcu yoktur” yazısı ve belediyeden alınacak emlak beyan değeri belgesinin bankaya sunulması gerekecek.
İndirim kampanyası için başvurular bugünden itibaren başlayacak ve 17 Ekim’e kadar devam edecek. Bu tarihten sonraki borç kapatmalarında ise yüzde 25 indirim uygulanmayacak.

Kaynak: AA

TOKİ İndirim
