En Düşük Emekli Maaşı Şimdiden Belli Oldu: İsa Karakaş Zam Oranını Duyurdu! Refah Payı ve Seyyanen Zam Geliyor mu?

Türkiye’de 16 milyonu aşkın emekli, ocak ayında maaşlarına yapılacak zammı merakla bekliyor. Temmuz ayında verilen yüzde 16,67’lik zammın yüksek enflasyon karşısında yetersiz kalması emeklilerin gözünü şimdiden ocak ayında yapılacak artışa çevirdi. SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki köşe yazısında yaptığı son hesaplamalara göre en düşük emekli maaşının şimdiden 17 bin 580 TL’ye ulaştığını belirtti. Peki ocak ayında bu artışa refah payı ya da seyyanen zam eklenecek mi? İşte detaylar...

İLK HESAPLAMAYA GÖRE EN AZ YÜZDE 4,14 ZAM

Karakaş’ın aktardığına göre, TÜİK’in ağustos verileriyle birlikte temmuz-ağustos dönemini kapsayan kümülatif enflasyon farkı yüzde 4,14 olarak gerçekleşti. Bu oran, ocakta yapılacak zam için taban seviyeyi şimdiden ortaya koymuş oldu.

Karakaş’ın verdiği örneklere göre:

En düşük emekli maaşı olan 16 bin 881 TL, bu oranla yaklaşık 17 bin 580 TL’ye yükselecek. 19 bin 300 TL maaş alan bir emekli, 20 bin 100 TL alacak. 22 bin 700 TL maaş alan bir emeklinin maaşı ise 23 bin 640 TL’ye çıkacak.

EMEKLİLERE OCAK'TA EN FAZLA YÜZDE 11 ZAM BEKLENTİSİ

Karakaş, OVP ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki yıl sonu enflasyon beklentilerine de dikkat çekti. OVP’de enflasyon hedefi yüzde 28,5’e çıkarılırken, piyasa beklentisi yüzde 29,86 seviyesinde bulunuyor. Bu rakamlara göre emeklilerin ocak ayında en az yüzde 10, en fazla yüzde 11 zam alacağı öngörülüyor.

REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM GELİYOR MU?

Karakaş, emeklilere en çok merak edilen refah payı veya seyyanen zam konusunda ise henüz net bir işaret olmadığını söyledi. Ankara kulislerini yakından takip ettiğini belirten Karakaş, olası bir iyileştirmenin yıl sonuna doğru netleşebileceğini vurguladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi