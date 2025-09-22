Altın Haftaya Rekorla Başladı: Gram Altın 5 Bin Liraya Koşuyor

Altın fiyatları haftaya tarihi seviyelerle başladı. Ons altın 3 bin 697 doları test ederken, gram altın 4 bin 921 TL ile rekor kırdı. Yılbaşından bu yana altın yüzde 40’ın üzerinde değer kazandı.

Son Güncelleme:
Altın Haftaya Rekorla Başladı: Gram Altın 5 Bin Liraya Koşuyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altının ons fiyatı rekor seviyelere yakın seyrini sürdürürken, gram altın haftaya tarihi zirvesini görerek başladı. ABD Merkez Bankası (Fed) geçtiğimiz hafta faiz kararını açıklamış, karar sonrası altının ons fiyatı 3 bin 707 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın karar sırasındaki açıklamalarıyla birlikte ons altında kar satışları yaşansa da, değerli metal geçtiğimiz haftayı yılbaşından bu yana yüzde 40,5 artışla 3 bin 685 dolardan tamamladı. Böylece altın, yatırımcısına pozitif getiri sağlamayı sürdürdü.

Altın Haftaya Rekorla Başladı: Gram Altın 5 Bin Liraya Koşuyor - Resim : 1
Altın haftaya rekorla başladı

Yeni haftaya yükselişle başlayan altının ons fiyatı sabah saatlerinde 3 bin 697 dolara ulaştı. Şu sıralar 3 bin 691 dolardan işlem gören ons altın, piyasalardaki belirsizlikler nedeniyle yatırımcıların güvenli liman tercihi olmayı sürdürüyor.

Gram altın ise küresel fiyatlamalardaki bu yükselişin etkisiyle haftanın ilk işlem gününde 4 bin 921 TL’ye çıkarak rekor kırdı. İç piyasada döviz kuru hareketleriyle de desteklenen gram altın, yatırımcının ilgisini üzerine çekti.

Altın Haftaya Rekorla Başladı: Gram Altın 5 Bin Liraya Koşuyor - Resim : 2
Gram altın 4.921 liraya çıkarak zirvesini yeniledi

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

22 Eylül güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 4.921,52 TL
Çeyrek altın 8.252,00 TL
Yarım altın 16.513,00 TL
Tam altın 32.742,83 TL
Gremse altın 82.108,18 TL
Cumhuriyet altını 32.900,00 TL

Bu Hafta Yatırımcıların Yüzü Güldü! En Çok Kazandıran...Bu Hafta Yatırımcıların Yüzü Güldü! En Çok Kazandıran...Ekonomi
Düğünlerde Yeni Takı Trendi: Altın Yerine Artık Herkes Onu Takıyor! Son 14 Yılın Rekorunu KırdıDüğünlerde Yeni Takı Trendi: Altın Yerine Artık Herkes Onu Takıyor! Son 14 Yılın Rekorunu KırdıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın fiyatları Altın
Son Güncelleme:
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Binlerce Aileye Müjde! 7.6 Milyon TL'lik destek Başkent Kartlara Yattı 7.6 Milyon TL'lik Destek Ödemeleri Hesaplara Yattı
Türkiye–ABD Ticaretinde Yeni Dönem! Ek Vergi Kaldırıldı Türkiye–ABD Ticaretinde Yeni Dönem! Ek Vergi Kaldırıldı
Bu Açıklama Seçimi Kaybettirir! Sadettin Saran'ın Dili Düğümlendi: Kamera Karşısında Olay Görüntü Bu Sözler Seçim Kaybettirir
İthal Otomobillerde Vergi Yükü Katlandı İthal Otomobillerde Vergi Yükü Katlandı
ÇOK OKUNANLAR
Sındırgı'da Korkutan Deprem! Sındırgı'da Korkutan Deprem!
İthal Otomobillerde Vergi Yükü Katlandı İthal Otomobillerde Vergi Yükü Katlandı
Bir Sorunun Bedeli 2 Bin TL! Cezası 10 Yıla Kadar Hapis Bir Sorunun Bedeli 2 Bin TL! Cezası 10 Yıla Kadar Hapis
Netanyahu, Filistin'i Tanıyan Batı'ya Parmak Salladı! 'Bekleyin ve Görün' Netanyahu, Filistin'i Tanıyan Batı'ya Parmak Salladı!
Türkiye–ABD Ticaretinde Yeni Dönem! Ek Vergi Kaldırıldı Türkiye–ABD Ticaretinde Yeni Dönem! Ek Vergi Kaldırıldı