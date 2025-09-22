Altın Haftaya Rekorla Başladı: Gram Altın 5 Bin Liraya Koşuyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altının ons fiyatı rekor seviyelere yakın seyrini sürdürürken, gram altın haftaya tarihi zirvesini görerek başladı. ABD Merkez Bankası (Fed) geçtiğimiz hafta faiz kararını açıklamış, karar sonrası altının ons fiyatı 3 bin 707 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın karar sırasındaki açıklamalarıyla birlikte ons altında kar satışları yaşansa da, değerli metal geçtiğimiz haftayı yılbaşından bu yana yüzde 40,5 artışla 3 bin 685 dolardan tamamladı. Böylece altın, yatırımcısına pozitif getiri sağlamayı sürdürdü.

Altın haftaya rekorla başladı

Yeni haftaya yükselişle başlayan altının ons fiyatı sabah saatlerinde 3 bin 697 dolara ulaştı. Şu sıralar 3 bin 691 dolardan işlem gören ons altın, piyasalardaki belirsizlikler nedeniyle yatırımcıların güvenli liman tercihi olmayı sürdürüyor.

Gram altın ise küresel fiyatlamalardaki bu yükselişin etkisiyle haftanın ilk işlem gününde 4 bin 921 TL’ye çıkarak rekor kırdı. İç piyasada döviz kuru hareketleriyle de desteklenen gram altın, yatırımcının ilgisini üzerine çekti.

Gram altın 4.921 liraya çıkarak zirvesini yeniledi

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

22 Eylül güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 4.921,52 TL

Çeyrek altın 8.252,00 TL

Yarım altın 16.513,00 TL

Tam altın 32.742,83 TL

Gremse altın 82.108,18 TL

Cumhuriyet altını 32.900,00 TL

