Türkiye–ABD Ticaretinde Yeni Dönem! Ek Vergi Kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla ABD menşeli bazı ürünlerde 2018’den bu yana uygulanan ek mali yükümlülük kaldırıldı. Ticaret Bakanlığı, kararın olumlu müzakereler ve 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda alındığını duyurdu.

Son Güncelleme:
Türkiye–ABD Ticaretinde Yeni Dönem! Ek Vergi Kaldırıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle, ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında 2018’den beri uygulanan ek mali yükümlülük sona erdi. 2018’de ABD’nin çelik ve alüminyum ürünlerine ek vergi getirmesinin ardından Türkiye de Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları çerçevesinde karşı tedbir olarak bazı ABD ürünlerine ek mali yükümlülük uygulamaya başlamıştı. Bu önlem yıllar içinde güncellenerek yürürlükte kalmaya devam etmişti. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararla birlikte, söz konusu yükümlülükler yürürlükten kaldırıldı.

'OLUMLU MÜZAKERELER SONUCU'

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, kararın Türkiye ile ABD arasında yürütülen ve olumlu ilerleyen müzakerelerin yanı sıra DTÖ nezdindeki danışma süreçleri ve panel raporları çerçevesinde alındığı belirtildi. Bakanlık ayrıca, Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkilerde hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmine dikkat çekerek, bu adımın ekonomik işbirliğini artıracak bir gelişme olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Türkiye’nin menfaatlerini korumak, ticaret diplomasisini etkin yürütmek ve yeni işbirliği alanlarını geliştirmek için çalışmalar sürecektir” denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
ABD Vergi
Son Güncelleme:
Vergi Kaçıranlara Yakın Takip: 10 Bin Şirket Ortağı Mercek Altına Alındı! Milyarlarca Lira Ortaya Çıktı
10 Bin Şirket Ortağı Mercek Altına Alındı! Milyarlarca Lira Ortaya Çıktı
Okan Buruk 5-1'in Acısı 3 İsimden Çıkardı! Konyaspor Maçında Yoklar...
5-1'in Faturasını 3 İsme Kesti
Dev Enerji Şirketi İflas Bayrağını Çekti! Bölgedeki Çiftçiler Kara Kara Düşünüyor
Dev Enerji Şirketi İflas Bayrağını Çekti
ÇOK OKUNANLAR
Sındırgı'da Korkutan Deprem! Sındırgı'da Korkutan Deprem!
Netanyahu, Filistin'i Tanıyan Batı'ya Parmak Salladı! 'Bekleyin ve Görün' Netanyahu, Filistin'i Tanıyan Batı'ya Parmak Salladı!
Türkiye–ABD Ticaretinde Yeni Dönem! Ek Vergi Kaldırıldı Türkiye–ABD Ticaretinde Yeni Dönem! Ek Vergi Kaldırıldı
İthal Otomobillerde Vergi Yükü Katlandı İthal Otomobillerde Vergi Yükü Katlandı
Filtreli Dünyada Gerçekler Kayboluyor! Çocuklar Risk Altında Filtreli Dünyada Çocuklar Risk Altında!