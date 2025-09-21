Vergi Kaçıranlara Yakın Takip: 10 Bin Şirket Ortağı Mercek Altına Alındı! Milyarlarca Lira Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, VDK tarafından geliştirilen risk analiz çalışmaları sonucu Mayıs ayında "Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı" devreye alındı. Program, 2023-2024 yıllarında gelir vergisi beyannamesi sunmayan ya da gelir ve harcama düzeyleri arasında ciddi uyumsuzluklar bulunan büyük şirket ortaklarını hedef aldı.

İLK KEZ BEYANNAME VEREN BİN KİŞİDEN 1,2 MİLYAR LİRALIK GELİR

Çalışmalar kapsamında, büyük ölçekli şirketlerde ortaklığı bulunan ancak bugüne kadar hiç gelir vergisi beyannamesi vermemiş yaklaşık 1000 kişi ilk defa beyanname sundu. Bu mükellefler aracılığıyla 1,2 milyar lirayı aşkın gelir vergisi matrahı ortaya çıkarıldı.

KAR DAĞITIMIYLA VERGİ UYUMUNDA YENİ DÖNEM

VDK müfettişleri, bu süreçte mükelleflerle birebir görüşmeler gerçekleştirerek şirketlerden elde edilen kazançların hukuki olarak ancak kar dağıtımı yoluyla kişilere aktarılabileceğine dikkat çekti. Görüşmelerin ardından, daha önce hiç kar dağıtımı yapmamış ya da sınırlı sayıda gerçekleştirmiş yaklaşık 1000 mükellef, bağlı oldukları şirketlerde kar dağıtımı kararı aldı. Bu adım sonucunda 5,9 milyar liralık ek vergi matrahı beyan edildi.

KURUMLAR VERGİSİNE DE YANSIMALAR OLDU

Programa katılan bazı mükellefler yalnızca gelir vergisi değil, aynı zamanda ortak oldukları yaklaşık 1200 büyük ölçekli firmanın kurumlar vergisi matrahını da artırdı. Bu kapsamda toplam 7,7 milyar liralık ilave kurumlar vergisi matrahı beyan edildi.

UYUM GÖSTERMEYENLER İÇİN DENETİM SÜRECİ BAŞLAYACAK

Yüksek gelir grubunda yer alan mükelleflerin büyük bir bölümü program çerçevesinde uyum gösterdi. Ancak yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler için VDK tarafından doğrudan vergi denetimleri başlatılacak. Denetim süreci, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde daha sağlıklı bir vergi uyumunun tesis edilmesini hedefliyor.

TOPLAMDA 15 MİLYAR LİRALIK VERGİ MATRAHI FARKI

Yürütülen gözetim ve uyum faaliyetleri neticesinde, gelir vergisi ve kurumlar vergisi kapsamında toplamda yaklaşık 15 milyar liralık vergi matrahı farkı ortaya çıkarıldı. Bu gelişme, büyük ölçekli şirket ortaklarının vergi şeffaflığı ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

‘GÖZETİM ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılbaşından beri uygulanan gözetim çalışmalarıyla büyük ölçekli şirketler ile yüksek harcama profiline sahip 50 binden fazla mükellefe ulaştıklarını belirterek, "Bu yıl denetim oranları itibarıyla büyük şirketleri ve yüksek gelir gruplarını hedefledik. Bu kapsamda, geçen yıl incelenen büyük mükellef oranı yüzde 11 iken bu yıl yüzde 32'ye çıktı. Bir yandan bu mükelleflerin ödemesi gereken vergilerin tahsili sağlanırken diğer yandan vergide adaleti ve etkinliği artırıyoruz. Kayıt dışılıkla mücadeleye yönelik gözetim çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Kaynak: AA