Dev Enerji Şirketi İflas Bayrağını Çekti! Bölgedeki Çiftçiler Kara Kara Düşünüyor

Pandemi sonrası dünya genelinde iflas haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak gelen bilgisi ise piyasaları altüst etti. Almanya'da Biyogaz Tesisini İşleten dev şirket iflas başvurusunda bulundu. Bölgedeki çiftçiler kara kara düşünüyor. İşte son dakika iflas haberinin detayları...

Son Güncelleme:
Dev Enerji Şirketi İflas Bayrağını Çekti! Bölgedeki Çiftçiler Kara Kara Düşünüyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekonomik kriz tüm sektörleri olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son olarak Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde faaliyet gösteren biyogaz tedarikçisi Naturenergie Isny GmbH, ekonomik koşullar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.

Şirketin yöneticisi Bernd Böck, tesisin mevcut haliyle işletilmesinin mümkün olmadığını, geçici iflas yöneticisiyle olası senaryoların değerlendirildiğini açıkladı.

Dev Enerji Şirketi İflas Bayrağını Çekti! Bölgedeki Çiftçiler Kara Kara Düşünüyor - Resim : 1

DEV ENERJİ ŞİRKETİ İFLAS BAYRAĞINI ÇEKTİ! ÇİFTÇİLERİ ETKİLEYECEK KARAR

Artı49'da yer alan habere göre, iflas süreci, özellikle çiftçiler ve yerel enerji dengesi açısından önem taşıyor. Tesis, tarımsal atıkları enerjiye dönüştürerek hem bölgedeki çiftçilere katkı sağlıyor hem de Isny kasabasının enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 17'sini karşılıyordu.

Dev Enerji Şirketi İflas Bayrağını Çekti! Bölgedeki Çiftçiler Kara Kara Düşünüyor - Resim : 2
Çiftçiler kara kara düşünüyor

Belediye ise vatandaşlara güvence vererek, enerji arzında herhangi bir kesinti yaşanmayacağını, gerekirse farklı kaynakların devreye sokulacağını bildirdi.

Kaynak: Artı49

Etiketler
İflas Ekonomik kriz
Son Güncelleme:
Fenerbahçe Başkanını Seçiyor! Ali Koç Mu, Sadettin Saran Mı? Ali Koç Mu, Sadettin Saran Mı?
Seçime Saatler Kala Belgeler Ortaya Çıkarıldı! TFF'den Sadettin Saran'ı Yıkan Karar TFF'den Sadettin Saran'ı Yıkan Karar
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Neşteri Vurdu! Trabzonspor Maçına Kararlarıyla Damga Vuran Arda Kardeşler'in Kariyeri Bitiyor Arda Kardeşler'in Kariyeri Bitiyor
Antrenmana Çıkmadı, O Maçta Da Yok! Osimhen'in Sahalara Dönüş Tarihi Belli Oldu: Okan Buruk'u Yıkacak Karar Osimhen'in Sahalara Dönüş Tarihi Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Bayrampaşa Belediyesi'ndeki Seçimde Gözler 3'üncü Turda! Tek Farkla AKP'nin Adayı Önde Bayrampaşa Belediyesi'ndeki Seçimde Gözler 3'üncü Turda
CANLI | CHP’de Tarihi Gün: Özel'den Kurultay'da Kritik Mesajlar Özgür Özel İstedi, 'Güvensizlik Oyu' Verildi
Gürsel Tekin'den CHP Yöntemine Kritik Davet: 'Altına İmza Atayım' Gürsel Tekin’den CHP Yöntemine Özel Davet
CHP'de Olağanüstü Kurultay Günü! Partiden Kritik 'Delege' Kararı CHP'de Olağanüstü Kurultay Günü! Partiden Kritik 'Delege' Kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Gazze Pazarlığı' Yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Gazze Pazarlığı' Yanıtı