Dev Enerji Şirketi İflas Bayrağını Çekti! Bölgedeki Çiftçiler Kara Kara Düşünüyor

Ekonomik kriz tüm sektörleri olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son olarak Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde faaliyet gösteren biyogaz tedarikçisi Naturenergie Isny GmbH, ekonomik koşullar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.

Şirketin yöneticisi Bernd Böck, tesisin mevcut haliyle işletilmesinin mümkün olmadığını, geçici iflas yöneticisiyle olası senaryoların değerlendirildiğini açıkladı.

DEV ENERJİ ŞİRKETİ İFLAS BAYRAĞINI ÇEKTİ! ÇİFTÇİLERİ ETKİLEYECEK KARAR

Artı49'da yer alan habere göre, iflas süreci, özellikle çiftçiler ve yerel enerji dengesi açısından önem taşıyor. Tesis, tarımsal atıkları enerjiye dönüştürerek hem bölgedeki çiftçilere katkı sağlıyor hem de Isny kasabasının enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 17'sini karşılıyordu.

Çiftçiler kara kara düşünüyor

Belediye ise vatandaşlara güvence vererek, enerji arzında herhangi bir kesinti yaşanmayacağını, gerekirse farklı kaynakların devreye sokulacağını bildirdi.

Kaynak: Artı49