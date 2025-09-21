TOKİ Kampanyasının Detayları Belli Oldu: Yüzde 25 İndirim Geliyor

TOKİ indirim kampanyasının ayrıntıları belli oldu. Daha önce TOKİ’den ev ya da işyeri alanlar, borcunu peşin ödeyerek tapusunu hemen almak isterse yüzde 25 indirim fırsatından yararlanabiliyor.

Son Güncelleme:
TOKİ Kampanyasının Detayları Belli Oldu: Yüzde 25 İndirim Geliyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'de artan ekonomik krizin yanında ev sahibi olmak da giderek daha zor bir hale gelirken, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) indirim kampanyası yarın başlıyor. Daha önce TOKİ’den ev ya da işyeri alanlar, borcunu peşin ödeyerek tapusunu hemen almak isterse yüzde 25 indirim fırsatından faydalanacak. Milyonların merakla beklediği kampanyanın detayları da belli oldu.

HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

Hürriyet'in aktardığına göre; yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanmak isteyenler, 22 Eylül–17 Ekim tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Vatandaşlar başvuru için sözleşme imzaladıkları bankaya gidecek, burada indirim sonrası kalan borç hesaplanarak ödeme yapılacak.

TOKİ Kampanyasının Detayları Belli Oldu: Yüzde 25 İndirim Geliyor - Resim : 1
TOKİ evleri

BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

Kampanyadan, TOKİ tarafından satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve işyerleri alıcıları yararlanabilecek.

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve işyeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması da şart. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve işyeri alıcıları ise indirim kampanyasından yararlanamayacak.

BORCUN TAMAMINI ÖDEMEYEN YARARLANABİLİR Mİ?

Kampanyadan daha geniş bir kesimin yararlanması için borcunun tamamının ödenmesi zorunlu tutulmuyor. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde, yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek.

TOKİ Kampanyasının Detayları Belli Oldu: Yüzde 25 İndirim Geliyor - Resim : 2

BANKA KREDİSİ VAR MI?

Borçlarını kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar, gayrimenkul satış sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek. TOKİ’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre: Ziraat Bankası ve Halkbank’ta konut kredisi için faiz oranı 120 aya kadar yüzde 2.70. İşyeri için ise Halkbank 3.25, Ziraat ise 4.99 oran belirlemiş durumda.

Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve işyeri alıcıları, bankaya giderken site yönetiminden alacakları borcu yoktur belgesi ve ilgili belediyeden alacağı emlak beyan değerini gösterir belgeyi de yanında götürmesi gerekiyor.

KAÇ KİŞİ FAYDALANACAK?

Kampanyadan geri ödemeleri devam eden 168 bin 198 konut ve işyeri alıcısı faydalanabilecek. Böylece yaklaşık 110.6 milyar lira tutarında borç bakiyesi kapatılabilecek.

Bakan Kurum Duyurdu: Ev Almak İsteyenler Dikkat! TOKİ’den Yüzde 25 İndirim Kampanyası BaşlıyorBakan Kurum Duyurdu: Ev Almak İsteyenler Dikkat! TOKİ’den Yüzde 25 İndirim Kampanyası BaşlıyorEkonomi
TOKİ’nin 250 Bin Konut Projesinde Yeni Adres Belli Oldu! Ordu’da 2 Mahallede Kamulaştırma BaşlıyorTOKİ’nin 250 Bin Konut Projesinde Yeni Adres Belli Oldu! Ordu’da 2 Mahallede Kamulaştırma BaşlıyorGüncel

Kaynak: Hürriyet

Etiketler
TOKİ Konut
Son Güncelleme:
Bilim Dünyasından Ezber Bozan Sonuç: Dedikodunun Bilinmeyen Faydası Ortaya Çıktı Dedikodunun Bilinmeyen Faydası Ortaya Çıktı
Apple’a Soğuk Duş: iPhone 17’de Beklenmedik Hata Ortaya Çıktı! Satışa Çıkar Çıkmaz Tepki Yağdı iPhone 17’de Beklenmedik Hata! Şikayet Yağdı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Neşteri Vurdu! Trabzonspor Maçına Kararlarıyla Damga Vuran Arda Kardeşler'in Kariyeri Bitiyor Arda Kardeşler'in Kariyeri Bitiyor
Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor... Yargıtay'dan Emsal 'Zorunlu Ücretsiz İzin' Kararı Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor... Yargıtay'dan Emsal 'Zorunlu Ücretsiz İzin' Kararı
ÇOK OKUNANLAR
CHP'de Olağanüstü Kurultay Günü! Partiden Kritik 'Delege' Kararı CHP'de Olağanüstü Kurultay Günü! Partiden Kritik 'Delege' Kararı
Kararı Netleşti! Kemal Kılıçdaroğlu Kurultaya Katılacak mı? Kararı Netleşti! Kemal Kılıçdaroğlu Kurultaya Katılacak mı?
Meteoroloji O İllere Alarm Verdi: İkisi Birden Vuracak! İkisi Birden Vuracak
Netanyahu’dan Kritik Hamle! Suriye’de Ne Planlıyor? Netanyahu’dan Kritik Hamle! Suriye’de Ne Planlıyor?
Bakan Bolat Yeşil Işık Yaktı: Marketler Pazar Günü Kapalı mı Olacak? Bakan Bolat Yeşil Işık Yaktı: Marketler Pazar Günü Kapalı mı Olacak?