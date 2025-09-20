Apple’a Soğuk Duş: iPhone 17’de Beklenmedik Hata Ortaya Çıktı! Satışa Çıkar Çıkmaz Tepki Yağdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Apple’ın 'oyun değiştirici' olarak lanse ettiği iPhone 17 serisi satışa sunuldu. Ancak cihazların piyasaya çıkmasının hemen ardından, özellikle Pro ve Pro Max modellerinde çizilme şikayetleri gündeme geldi.

Hafif yapısıyla öne çıkan iPhone Air ve 2 TB depolama seçeneği sunan iPhone 17 Pro Max, serinin en dikkat çeken modelleri arasında yer aldı. 799 dolardan başlayan fiyatlar, 1.099 dolara kadar yükseliyor. Ek donanım tercihlerinde ise bu rakam daha da artıyor.

ÇİZİKLER SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Kullanıcılar, iPhone 17 Pro ve Pro Max’in kamera çıkıntısının alt bölümünde kolayca çizik oluştuğunu paylaştı. Dubai’de bir alıcı, incelediği tüm Pro modellerinde aynı sorunun olduğunu dile getirdi. Bloomberg’in aktardığına göre New York, Hong Kong, Londra ve Şanghay’daki mağazalarda sergilenen “derin mavi” renkli modeller, yalnızca birkaç saat içinde gözle görülür çiziklerle karşılaştı. Siyah iPhone Air modellerinde de benzer sorunların yaşandığı bildirildi.

ALÜMİNYUM GÖVDE TARTIŞILIYOR

Uzmanlar, bu şikayetlerin yeni seride tercih edilen anodize alüminyum gövdeden kaynaklanabileceğini belirtiyor. 9to5Mac’in analizine göre, alüminyum yüzeyin altındaki parlak gümüş renkli metal, en küçük çiziklerin bile daha belirgin görünmesine yol açıyor. Buna karşın alüminyumun titanyum ve cam yüzeylere kıyasla çatlamalara daha dayanıklı olduğu ve ısı dağılımını daha iyi sağladığı da vurgulanıyor.

"ŞİKAYETLER GEREĞİNDEN FAZLA BÜYÜTÜLMÜŞ"

Kullanıcı yorumları sosyal medyada hızla yayılırken, analistlerin bir kısmı durumun abartıldığını düşünüyor. D.A. Davidson & Co.’dan Gil Luria, “Her yeni iPhone lansmanında malzeme değişiklikleriyle ilgili endişeler çıkar, ancak bu sorun kısa sürede çözülür” dedi. Wedbush Securities’ten Dan Ives ise çizilme şikayetlerini “Gereğinden fazla büyütülmüş” olarak yorumladı. Birçok kullanıcı, basit bir koruyucu kılıfla bu sorunun kolayca önlenebileceğini savunuyor.

