Dev alışveriş merkezinde sular durulmuyor. Mahkeme kararının ardından CityMall AVM'de ruhsat iptali kesinleşti, belediye tüm mağazalara kapatma tebligatı gönderdi. Yüzlerce esnaf ve çalışan büyük belirsizlik yaşıyor.

Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan CityMall AVM için yıllar önce verilen ruhsat iptalinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Atakum Belediyesi, AVM’de faaliyet gösteren tüm işletmelere kapatma tebligatı gönderdi.

Dev AVM’de Ruhsat Krizi Patladı! Tüm Mağazalara Tebligat Gitti! Tek Tek Kapanıyor - Resim : 1

2021 yılında mahkeme kararıyla yapı ruhsatı iptal edilen AVM’de, ruhsatsız faaliyetlerin sürdüğü gerekçesiyle resmi yazılar işletmelere ulaştırıldı. bafra55.net’in haberine göre, Atakum Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda, yapı kullanma izin belgesi bulunmadığı için iş yeri ruhsatı verilemeyeceği ve bu nedenle faaliyetlerin derhal sonlandırılması gerektiği belirtildi.

“RUHSATLARI İPTAL ETMEMİZ GEREK”

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Biz yalnızca iş yeri açma ruhsatlarını düzenledik. Ancak Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin, mahkeme kararına dayanarak AVM’nin ruhsatını iptal etmesi üzerine bizim de işletmelere verdiğimiz ruhsatları iptal etmemiz gerekti. Dün itibarıyla tüm iş yerlerine gerekli tebligatları gönderdik.” dedi.

Dev AVM’de Ruhsat Krizi Patladı! Tüm Mağazalara Tebligat Gitti! Tek Tek Kapanıyor - Resim : 2

Yıldız ayrıca, AVM’nin mühürlenmesi yetkisinin Büyükşehir Belediyesi’nde olduğunu hatırlatarak, bundan sonraki adımların onların sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

CityMall AVM yönetimi ise yaşanan gelişmelere ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: bafra55.net

Etiketler
AVM Atakum
