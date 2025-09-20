BİST 100 Uçuşa Geçti, Borsa Şahlandı! Hisseler Peş Peşe Rekor Kırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Borsa İstanbul’da yatırımcıların yüzünü güldüren bir hafta geride kaldı. BİST 100 endeksi, haftayı yüzde 8,89’luk primle kapatarak 11.294 puana ulaştı. Böylece son 11 haftanın en güçlü yükselişi kaydedildi.

Yükselişte en önemli etkenlerden biri Türkiye’nin risk priminde yaşanan gerileme oldu. CDS oranı bu hafta 237 puana kadar düşerek Şubat 2018’den bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Risk primindeki bu gerileme, piyasaları destekleyen ana katalizör olarak öne çıktı.

MAAŞ KESİNTİLERİNİ ETKİLEYEN CDS NEDİR?

CDS, ülkelerin iflas riskini ölçen kritik bir gösterge. Yüksek CDS, daha yüksek kredi maliyeti anlamına gelirken, düşüş ise hem yatırımcı güvenini hem de ekonomik istikrar algısını artırıyor. Türkiye’nin risk priminde yaşanan bu düşüş, yabancı yatırımcıların ilgisini canlandırırken, borçlanma maliyetlerini de aşağı çekiyor.

EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖRLER

Haftanın kazandıran sektörlerinde zirvede %26,77 ile Finansal Kiralama sektörü yer aldı. Onu %15,44 ile Teknoloji ve yüzde 11,84 ile Madencilik izledi. Bankacılık Endeksi de yüzde 8,30 yükselişle dikkat çekti.

BORSADA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

BİST 100’de bazı hisseler haftalık getirilerde yüzde 50’nin üzerine çıktı. İlk 5 şöyle sıralandı:

Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO): 23,34 TL (yüzde 55,29)

Kontrolmatik (KONTR): 34,00 TL (yüzde 41,55)

Destek Finans Faktoring (DSTKF): 693,00 TL (yüzde 31,62)

CW Enerji (CWENE): 21,60 TL (yüzde 29,03)

Tekfen Holding (TKFEN): 95,65 TL (yüzde 17,58

FED’İN FAİZ KARARI DESTEKLEDİ

Küresel piyasalar da borsayı olumlu etkiledi. ABD Merkez Bankası (FED), yılın ilk faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 4,25’e çekti. Bu adım, doların küresel ölçekte zayıflamasına yol açarken, Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalara yabancı sermaye girişini destekledi.

GELECEK HAFTA BEKLENTİLERİ

Yatırımcıların gözü önümüzdeki hafta açıklanacak verilere çevrildi. Merkez Bankası’nın “Sektörel Enflasyon Beklentileri” raporu, tüketici güven endeksi ve kapasite kullanım oranı öne çıkan başlıklar olacak. Ağustosta düşüş kaydeden enflasyon beklentilerinin eylülde de gerilemesi halinde, faiz indirimleri için ek destek oluşabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi