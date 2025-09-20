Borçlulara Kötü Haber, Artık Kaçış Yok! İcra ve Haciz Kuralları Baştan Yazıldı

Yeni İcra ve İflas düzenlemesiyle maaş hacizlerinde oranlar değişti. Borçluların gelirine göre kesinti yapılacak, temel ihtiyaçlar korunacak. Ancak kripto varlıklar ve menkul kıymetler de haciz listesine eklendi.

Son Güncelleme:
Borçlulara Kötü Haber, Artık Kaçış Yok! İcra ve Haciz Kuralları Baştan Yazıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İcra ve İflas Kanunu’nda yapılan değişikliklerle borçlular ve alacaklılar için yeni kurallar getirildi. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan ve milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemenin detayları netleşmeye başladı. Artık haciz işlemlerinde borçlunun gelirine göre kesinti yapılacak ve temel yaşam standartları gözetilecek.

MAAŞ HACZİNDE YENİ ORANLAR

Borçlulara Kötü Haber, Artık Kaçış Yok! İcra ve Haciz Kuralları Baştan Yazıldı - Resim : 1

Yeni düzenlemeyle birlikte, borçlunun maaşına uygulanacak kesinti oranları yeniden belirlendi. Asgari ücret kazananlardan en fazla yüzde 10 oranında kesinti yapılabilecek. Geliri asgari ücretin iki katına ulaşanların maaşlarında ise bu oran yüzde 20 olacak. Mevcut sistemde maaşın yüzde 25’ine kadar haciz uygulanabiliyordu.

HACİZ KAPSAMI DEĞİŞİYOR

Borçlulara Kötü Haber, Artık Kaçış Yok! İcra ve Haciz Kuralları Baştan Yazıldı - Resim : 2

Tasarıda, borçlunun yaşamını sürdürmesi için gerekli temel eşyaların korunması dikkat çekerken, konut hacizlerinde de yeni sınırlamalar getirildi. Öte yandan, kripto varlıklar ve menkul kıymetler ise haciz kapsamına dahil edildi.

Yeni düzenleme ile borçlunun temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi güvence altına alınırken, alacaklının hakkını alabilmesi için modern yöntemler devreye sokulacak.

BDDK’dan Onay Çıktı! Türkiye’ye Yeni Bir Banka Daha Geliyor! İsmi Şimdiden Belli OlduBDDK’dan Onay Çıktı! Türkiye’ye Yeni Bir Banka Daha Geliyor! İsmi Şimdiden Belli OlduEkonomi

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Bankaların Gizli Oyunu Ortaya Çıktı! Sizden Habersiz Para KesiyorKredi Kartı Kullananlar Dikkat! Bankaların Gizli Oyunu Ortaya Çıktı! Sizden Habersiz Para KesiyorEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
icra Borç
Son Güncelleme:
CHP Olağanüstü Kurultay Kararı: Tam Kanunsuzluk Nedir, Hangi YSK Kararlarında Bu İfadeye Rastlandı? Tam Kanunsuzluk Nedir?
Bilim Dünyasından Ezber Bozan Sonuç: Dedikodunun Bilinmeyen Faydası Ortaya Çıktı Dedikodunun Bilinmeyen Faydası Ortaya Çıktı
Türkiye Yine İthalata Döndü: Antep Fıstığı Artık İtalya'dan Geliyor Antep Fıstığı Artık İtalya'dan Geliyor
Fabrikalar Kapandı, Patronlar Beklemeye Başladı: Mevduat Üretimden Daha Cazip Hale Geldi Mevduat Üretimden Daha Cazip Hale Geldi
ÇOK OKUNANLAR
AKP'de İstifa Depremi! Görevden Ayrılan Belediye Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı Görevden Ayrılan AKP'li Belediye Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı
Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı, Vatandaşlar Mahsur Kaldı Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı
Beyoğlu'nda Taksiciye Korkunç Saldırı: Başından Vurularak Öldürüldü Beyoğlu'nda Taksiciye Korkunç Saldırı
Gürsel Tekin’in Eski Başdanışmanı İhraç Talebiyle Disiplinde Tekin’in Eski Başdanışmanı İhraç Talebiyle Disiplinde
BDDK’dan Onay Çıktı! Türkiye’ye Yeni Bir Banka Daha Geliyor! İsmi Şimdiden Belli Oldu BDDK’dan Onay Çıktı! Türkiye’ye Yeni Bir Banka Daha Geliyor! İsmi Şimdiden Belli Oldu