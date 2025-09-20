Borçlulara Kötü Haber, Artık Kaçış Yok! İcra ve Haciz Kuralları Baştan Yazıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İcra ve İflas Kanunu’nda yapılan değişikliklerle borçlular ve alacaklılar için yeni kurallar getirildi. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan ve milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemenin detayları netleşmeye başladı. Artık haciz işlemlerinde borçlunun gelirine göre kesinti yapılacak ve temel yaşam standartları gözetilecek.

MAAŞ HACZİNDE YENİ ORANLAR

Yeni düzenlemeyle birlikte, borçlunun maaşına uygulanacak kesinti oranları yeniden belirlendi. Asgari ücret kazananlardan en fazla yüzde 10 oranında kesinti yapılabilecek. Geliri asgari ücretin iki katına ulaşanların maaşlarında ise bu oran yüzde 20 olacak. Mevcut sistemde maaşın yüzde 25’ine kadar haciz uygulanabiliyordu.

HACİZ KAPSAMI DEĞİŞİYOR

Tasarıda, borçlunun yaşamını sürdürmesi için gerekli temel eşyaların korunması dikkat çekerken, konut hacizlerinde de yeni sınırlamalar getirildi. Öte yandan, kripto varlıklar ve menkul kıymetler ise haciz kapsamına dahil edildi.

Yeni düzenleme ile borçlunun temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi güvence altına alınırken, alacaklının hakkını alabilmesi için modern yöntemler devreye sokulacak.

