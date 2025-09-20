BDDK’dan Onay Çıktı! Türkiye’ye Yeni Bir Banka Daha Geliyor! İsmi Şimdiden Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Adil Katılım Bankası’na faaliyet izni verdi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BDDK, 27 Mayıs 2025 tarihinde kuruluş izni verdiği Adil Katılım Bankası’nın dijital bankacılık esaslarına uygun şekilde faaliyete başlamasına onay verdi.

Kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 10. maddesi, bankaların izne tabi işlemleri ile dolaylı pay sahipliğine dair düzenlemeler ve dijital bankaların faaliyet esasları yönetmeliği kapsamında alınan karar doğrultusunda Adil Katılım Bankası A.Ş. artık resmi olarak bankacılık hizmeti sunabilecek.

Türkiye’nin yeni bankası, dijital odaklı katılım bankacılığı modeliyle hizmet vermeye başlayacak.

