BDDK’dan Onay Çıktı! Türkiye’ye Yeni Bir Banka Daha Geliyor! İsmi Şimdiden Belli Oldu

BDDK’nın onayı ve Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Adil Katılım Bankası resmen faaliyete geçiyor. Yeni banka, dijital bankacılık esaslarına göre hizmet verecek.

BDDK’dan Onay Çıktı! Türkiye’ye Yeni Bir Banka Daha Geliyor! İsmi Şimdiden Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Adil Katılım Bankası’na faaliyet izni verdi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BDDK, 27 Mayıs 2025 tarihinde kuruluş izni verdiği Adil Katılım Bankası’nın dijital bankacılık esaslarına uygun şekilde faaliyete başlamasına onay verdi.

BDDK’dan Onay Çıktı! Türkiye’ye Yeni Bir Banka Daha Geliyor! İsmi Şimdiden Belli Oldu - Resim : 1

Kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 10. maddesi, bankaların izne tabi işlemleri ile dolaylı pay sahipliğine dair düzenlemeler ve dijital bankaların faaliyet esasları yönetmeliği kapsamında alınan karar doğrultusunda Adil Katılım Bankası A.Ş. artık resmi olarak bankacılık hizmeti sunabilecek.

Türkiye’nin yeni bankası, dijital odaklı katılım bankacılığı modeliyle hizmet vermeye başlayacak.

Bakanlık Satışını Yasakladı! Çocukların Favorisiydi... Tehlikeli Bulunan Ürün Piyasadan ToplatılıyorBakanlık Satışını Yasakladı! Çocukların Favorisiydi... Tehlikeli Bulunan Ürün Piyasadan ToplatılıyorEkonomi

Konkordato İlan Etmişti, Toparlanamadı! Ünlü Otobüs Firması İflas Etti!Konkordato İlan Etmişti, Toparlanamadı! Ünlü Otobüs Firması İflas Etti!Ekonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Banka Resmi Gazete
Yargıtay’dan Trafik Kazası Tazminatında Emsal Karar Yargıtay’dan Trafik Kazası Tazminatında Emsal Karar
Borsa’da 'Manipülasyon' Operasyonu... 13 Kişi Tutuklandı Borsa’da 'Manipülasyon' Operasyonu... 13 Kişi Tutuklandı
Galatasaray, Almanya’da Darma Duman Oldu! İşte UEFA Ülke Puanı Sıralamasında Son Durum: Türkiye, UEFA Ülkeler Sıralamasında Kaçıncı Sırada UEFA Ülke Puanı Sıralamasında Son Durum
Galatasaray'da Yıldızlar Peş Peşe İmzayı Attı! Hayırlı Uğurlu Olsun Yıldızlar Peş Peşe İmzayı Attı
ÇOK OKUNANLAR
AKP'de İstifa Depremi! Görevden Ayrılan Belediye Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı Görevden Ayrılan AKP'li Belediye Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı
Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı, Vatandaşlar Mahsur Kaldı Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı
Beyoğlu'nda Taksiciye Korkunç Saldırı: Başından Vurularak Öldürüldü Beyoğlu'nda Taksiciye Korkunç Saldırı
Gürsel Tekin’in Eski Başdanışmanı İhraç Talebiyle Disiplinde Tekin’in Eski Başdanışmanı İhraç Talebiyle Disiplinde
BDDK’dan Onay Çıktı! Türkiye’ye Yeni Bir Banka Daha Geliyor! İsmi Şimdiden Belli Oldu BDDK’dan Onay Çıktı! Türkiye’ye Yeni Bir Banka Daha Geliyor! İsmi Şimdiden Belli Oldu