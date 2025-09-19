Konkordato İlan Etmişti, Toparlanamadı! Ünlü Otobüs Firması İflas Etti!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Otobüs sektörünün dev firmalarından biri olan Konya merkezli otobüs firması Lüks Karakuş Turizm, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulunmuş ve geçici mühlet kararı almıştı. Ancak ekonomik darboğazı aşamayan firma için bu kez iflas kararı verildi.

MAHKEME KARARIYLA RESMEN İFLAS ETTİ

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 10 Eylül 2025 günü itibarıyla Lüks Karakuş Turizm’in iflasına hükmetti. Karar, İcra ve İflas Kanunu’nun 166. maddesi uyarınca ilan edildi. Mahkemenin kararında, daha önce verilen geçici ve kesin mühlet kararları ile ihtiyati tedbirlerin kaldırıldığı, firmanın konkordato davasının ise feragat nedeniyle reddedildiği belirtildi. Ayrıca geçici konkordato komiseri Ertan Nebi Önal’ın görevinin son bulduğu ifade edildi.

İFLAS MASASI OLUŞTURULDU

Ereğli Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı şirketin iflasının açılmasıyla birlikte Ereğli İcra Müdürlüğü bünyesinde iflas masası oluşturuldu. Kararın kesinleşmesi beklenmeksizin yürürlüğe girdiği duyuruldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi