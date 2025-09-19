Düğünlerde Yeni Takı Trendi: Altın Yerine Artık Herkes Onu Takıyor! Son 14 Yılın Rekorunu Kırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın fiyatlarının hızla yükselmesi, düğün takılarında yeni bir dönemin kapısını araladı. Son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkan gümüş, yılbaşından bu yana yüzde 65 değer kazanarak yatırımcıların ilgisini üzerine çekti. Gram fiyatı 36,4 liradan 56 liraya yükselen gümüş, artık sadece yatırım değil, yastıkaltı birikimlerin de yeni gözdesi oldu.

50 GRAMLIK PAKETLERE YOĞUN TALEP

Altın gibi gramlık ve kilogramlık ambalajlarla satılan gümüşe ilgi giderek artıyor. Özellikle küçük yatırımcıların bütçesine uygun olması nedeniyle en çok 50 gram (3.594 TL) ve 100 gramlık paketlerin tercih edildiği belirtiliyor. Perakende satışlarda ise 1 gramdan 15 kilograma kadar farklı seçenekler sunuluyor.

"2026’DA DÜĞÜNLERE GÜMÜŞ TAKILAR DAMGA VURACAK"

Kuyumcu Ayşe Öncel, gümüşe olan talebin sadece yatırım amaçlı olmadığını belirterek, "Altın fiyatlarının ulaştığı yüksek seviyeler genç çiftleri farklı arayışlara itti. Gümüş hem estetik görünümü hem de değer kazanma potansiyeliyle bu boşluğu dolduruyor. 2026 düğün sezonunda gelinlerin boynunda ve bileğinde zarif gümüş takıları sıkça göreceğiz. Bu, hem ekonomik hem de şık bir tercih olacak." dedi.

SAHTE GÜMÜŞ NASIL ANLAŞILIR?

Uzmanlar, piyasada artan ilgiye paralel olarak sahte gümüş ürünlerin de çoğaldığına dikkat çekiyor. Kapalıçarşı esnaflarından Selim Danişoğlu, "Altında gördüğümüz ayar oyunları ve kaplama yöntemleri gümüşte de karşımıza çıkıyor. Vatandaşlarımız mutlaka sertifikalı ve güvenilir satıcılardan alışveriş yapmalı. Seyyar satıcılardan alınan ürünlere itibar edilmemeli" uyarısında bulundu.

SANAYİNİN DE VAZGEÇİLMEZİ

Gümüş, yalnızca takı ve yatırım alanında değil, sanayide de önemli bir yere sahip. Elektrik ve ısı iletkenliği, antibakteriyel yapısı ve yansıtıcılığı sayesinde güneş panellerinden elektrikli araçlara, tıbbi cihazlardan savunma sanayine kadar birçok sektörde kullanılıyor. Ancak mevcut rezervlerin yaklaşık 25 yıllık bir ömrü kaldığı öngörülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi