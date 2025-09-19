Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Bankaların Gizli Oyunu Ortaya Çıktı! Sizden Habersiz Para Kesiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren aidat kesintileri bir kez daha gündeme geldi. Hürriyet'ten Özgür Gündüz'ün haberine göre, bir banka müşterisine habersizce yansıtılan 799 TL’lik yıllık kart aidatı, müşteri temsilcisine bağlanmadan sesli yanıt sistemi üzerinden iptal edildi. Bankanın "Fark ederseniz iade ederiz, fark etmezseniz tahsil edilir" açıklaması ise dikkat çekti.

KART AİDATLARI YARGITAY’A TAŞINDI

Türkiye’de bankaların kredi kartı aidatları ve sigorta kesintileri uzun süredir tartışma konusu. Tüketici Hakem Heyetleri ve Yargıtay kararlarına rağmen bu uygulamaların devam etmesi dikkat çekiyor. Daha önce ihtiyaç kredilerinden kesilen sigorta ücretleri için Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuran bir vatandaş, bankanın itirazına rağmen Yargıtay’dan haklı bulundu ve ücretini geri aldı.

SESLİ YANIT SİSTEMİYLE 799 TL İADE EDİLDİ

Aynı tüketici, bu kez kredi kartına yansıtılan 799 TL’lik yıllık aidatı fark etti. Bankayı arayarak müşteri temsilcisine bağlanmadan sesli yanıt sistemi üzerinden iptal işlemini gerçekleştirdi. Ücretin 2-3 gün içinde iade edileceği bildirildi.

"İTİRAZ ETMEZSENİZ ÜCRET ALINIR"

Vatandaşın "Bildirimsiz nasıl kesinti yapıyorsunuz?" sorusuna banka yetkilisi, banka yetkilisi, "Her yıl bu ücret kartınıza yansıtılır. Eğer itiraz etmezseniz bu ücret sizden alınır. Bununla ilgili size bir bildirim yapılmaz. Sizden kart ücreti alınmaması muafiyete bağlıdır. Banka genelinde müşterilere özel durumlar oluyor. Sizin iptaliniz de bununla alakalıdır" cevabını verdi. Bu açıklama, bankaların müşterilerin fark etmediği aidatları otomatik olarak tahsil ettiğini ortaya koydu.

TÜKETİCİ DERNEĞİNDEN ÇARPICI RAKAM

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, Türkiye’de 136 milyon kredi kartının kullanıldığını, bunlardan yalnızca 36 milyonunun aidatsız olduğunu belirtti. Ağaoğlu, "Ortalama 1000 TL aidat alındığını varsayarsak bankaların kasasına giren toplam tutar 100 katrilyon TL’yi buluyor. Bu devasa bir gelir kalemi" dedi.

YASAL HAKLAR VE İTİRAZ YOLLARI

Tüketici Kanunu’na göre, bankalar aidatsız kart seçeneği sunmak zorunda. Ayrıca kanunun 7. maddesi, tüketicinin sessiz kalmasının veya kartı kullanmaya devam etmesinin aidatı kabul ettiği anlamına gelmediğini açıkça belirtiyor. Bu nedenle tüketiciler, kendilerine yansıtılan kart aidatına itiraz ederek iadesini talep edebiliyor.

Kaynak: Hürriyet