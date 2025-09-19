Araç Sahipleri Dikkat! Benzine Zam Geliyor

Uluslararası petrol piyasalarındaki dalgalanmalar yüzünden cumartesi itibarıyla benzine litre başına 1 TL zam kapıda; motorin ve LPG'de ise hareketlilik henüz yok.

Araç Sahipleri Dikkat! Benzine Zam Geliyor
Uluslararası enerji piyasalarındaki ani yükselişler, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını bir kez daha vurmaya hazırlanıyor. Araç sahiplerini üzen gelişme, gazeteci Olcay Aydilek'in sosyal medya üzerinden duyurduğu bilgiye göre cumartesi gününden itibaren benzine litre başına 1 TL'lik zam olarak masaya geliyor. Bu artış, benzin fiyatlarını 54 TL'nin üzerine taşıyarak sürücülerin yakıt masraflarını kabartacak.

Jeopolitik gerilimler ve küresel belirsizliklerin tetiklediği petrol fiyatlarındaki tırmanış, zamın temel nedeni olarak gösteriliyor. Aydilek'in paylaştığı verilere göre, motorin ve LPG'de kısa vadede herhangi bir değişiklik öngörülmüyor; odak tamamen benzinde.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (TL/LİTRE):

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin: 52.84, Motorin: 54.25, LPG: 26.51

İstanbul Anadolu Yakası: Benzin: 52.69, Motorin: 54.13, LPG: 25.88

Ankara: Benzin: 53.63, Motorin: 55.19, LPG: 26.40

