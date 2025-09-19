Dolar ve Euroda İvme Yeniden Yukarı Döndü!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Birkaç yıldır Türk Lirası'nda meydana gelen ciddi değer kaybı ve dolar ile euronun güçlenmesi sebebiyle döviz kurunda sık sık rekorlar görülüyor. Dövizi yatırım aracı olarak kullanan vatandaşın da sıkı takip ettiği dolar ve euroda bugün yine yukarı yönlü bir ivme görülüyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

19 Eylül 2025 Cuma günü İstanbul serbest piyasada 41,3850 liradan alınan dolar, 41,3870 liradan satılıyor. 48,7590 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,7610 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,3160, euronun satış fiyatı ise 48,7600 lira olmuştu.

