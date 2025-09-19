Gram Altın Haftanın Son Gününe Yükselişle Başladı: İşte Son Rakamlar

ABD Merkez Bankası’nın 25 baz puanlık faiz indirimi sonrası altın fiyatları sınırlı artış kaydetti. Gram altın 4 bin 870 liraya yükseldi, çeyrek altın 8 bin 199 liradan satılıyor. Piyasalar Powell’ın açıklamalarından sonra gelecek adımlara odaklandı.

Gram Altın Haftanın Son Gününe Yükselişle Başladı: İşte Son Rakamlar
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 25 baz puanlık faiz indirimi kararının ardından altın fiyatları haftanın son işlem gününde sınırlı artış kaydetti. Yatırımcıların daha güçlü bir “güvercin” mesaj beklentisi karşılanmazken, piyasaların gözü Fed’in önümüzdeki aylardaki politika adımlarında olacak.

ALTIN YÜKSELİYOR

Spot altın, ons başına yüzde 0,4 değer kazanarak 3 bin 658 dolara yükseldi. Çarşamba günü 3 bin 707,40 dolar ile tarihî zirvesini gören değerli metal, haftayı dalgalı seyirle kapatıyor. ABD vadeli altın kontratları ise 3 bin 678,90 dolar seviyesinde yatay kaldı.

YURT İÇİ PİYASALAR HAREKETLENDİ

Uluslararası piyasalardaki hareket Türkiye altın piyasasına da yansıdı. Gram altın, yüzde 0,65 artışla 4 bin 870 liradan güne başladı. Çeyrek altın 8 bin 199 liradan, yarım altın ise 16 bin 408 liradan satılıyor.

Fed, çarşamba günkü toplantısında faiz indirimlerine yeniden başlarken, enflasyondaki dirençliliğe dikkat çekti ve gevşeme hızına dair net bir yol haritası sunmadı. Fed Başkanı Jerome Powell, kararı “zayıflayan iş gücü piyasasına karşı risk yönetimi adımı” olarak nitelendirdi.

