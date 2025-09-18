Kilosu 800 TL’ye Satılıyor! Yurt Dışına Bile Gönderiliyor, 1 Kilosu ile 10 Defa Yemek Yapılıyor

Sivas’a özgü geleneksel lezzet, zahmetli sürecin ardından kurutularak kilosu 800 TL’ye satılıyor. 1 kilosundan 10 defa yemek yapılabilen bu şifalı ot, yıllarca bozulmadan saklanabiliyor ve gurbetçiler tarafından yurt dışına da götürülüyor.

Son Güncelleme:
Kilosu 800 TL'ye Satılıyor! Yurt Dışına Bile Gönderiliyor, 1 Kilosu ile 10 Defa Yemek Yapılıyor
Türkülere bile konu olan madımak otu, Nisan-Haziran ayları arasında kırsal alanlarda kendiliğinden yetişiyor. Kadınlar tarafından tek tek toplanan madımak, özenle temizlenip damlarda ve balkonlarda güneşe serilerek kurutuluyor. Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra elenip paketleniyor ve tezgahlarda yerini alıyor.

YAŞINDAN 10 KİLO, KURUSUNDAN 1 KİLO ÇIKIYOR

Sezonunda kilosu 100 TL’den satılan yaş madımak, kurutulduğunda ciddi fire veriyor. Yaklaşık 10 kilo yaş madımaktan yalnızca 1 kilo kuru madımak elde ediliyor. Bu nedenle kuru madımağın kilosu 800 TL’ye kadar çıkıyor. 100 gram kuru madımakla bir öğünlük yemek hazırlanabiliyor.

VAKUMLANARAK YURT DIŞINA GÖNDERİLİYOR

Özellikle gurbetçilerin yoğun ilgi gösterdiği kuru madımak, vakumlanarak yurt dışına da gönderiliyor. Gurbetçiler, yaz aylarında memleketlerine geldiklerinde kuru madımak alıp yanlarında götürüyor.

"1 KİLOSUNDAN 10 DEFA YEMEK YAPILIYOR"

Aktar Hayrettin Bozdağ, kuru madımağın hem uzun ömürlü hem de ekonomik olduğunu belirterek, "1 kilo kuru madımaktan yaklaşık 10 defa yemek yapılabiliyor. Derin dondurucuya atıldığında yıllarca bozulmadan kalır. Atalarımızın dediği gibi ‘kuruya kurt düşmez’. Bu yüzden evlerin olmazsa olmazıdır" dedi.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Bağışıklığı güçlendirir: İçeriğinde bolca C ve D vitamini bulunur, vücudu hastalıklara karşı korur.

Kolesterolü dengeler: Kandaki kötü kolesterolü (LDL) düşürmeye yardımcı olur, damar sağlığını destekler.

Kalp dostudur: Damarları temizleyerek kalp sağlığını korur.

Sindirim sistemine iyi gelir: Lifli yapısıyla hazmı kolaylaştırır, bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Kilo kontrolünü destekler: Tok tutucu özelliğiyle kilo vermek isteyenler için faydalıdır.

Doğal antioksidandır: Vücuttaki serbest radikalleri temizler, hücreleri korur.

Kan şekerini dengeler: Diyabet hastaları için kan şekerinin düzenlenmesine katkı sağlar.
İdrar söktürücü etkisi vardır: Vücuttaki ödemi ve toksinleri atmaya yardımcı olur.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
