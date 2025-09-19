Fransa Şokta! Müzeler Peş Peşe Soyuluyor: Bu Defa Altınları Çaldılar

Fransa son dönemde art arda müze soygunlarıyla sarsılıyor. Eylül ayı başındaki 9,5 milyon euroluk soygundan sonra bu defa Paris’teki Ulusal Doğa Tarihi Müzesi’nin altın koleksiyonu çalındı. Çalınan eserlerin maddi değerinin 600 bin euro olduğu açıklandı.

Fransa’nın başkenti Paris’teki Ulusal Doğa Tarihi Müzesi, salı günü sabaha karşı gerçekleşen soygunla sarsıldı. Jeoloji ve Mineraloji Galerisi’ne giren hırsızlar, doğrudan yerli altın örneklerinin bulunduğu bölümü hedef aldı. Güvenlik görevlilerinin fark etmesiyle olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Müze yönetimi, soygunun tamamen “profesyonel bir ekip” tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Müze Genel Direktörü Emmanuel Skoulios, Fransız BFM TV’ye yaptığı açıklamada, “Tesadüf değildi, nereye gideceklerini çok iyi biliyorlardı” ifadelerini kullandı.

DEĞERİ 600 BİN EURO

Çalınan altınların maddi değerinin yaklaşık 600 bin euro (710 bin dolar) olduğu belirtildi. Ancak müze yönetimi, asıl kaybın bilimsel araştırmalar, kültürel miras ve kamuya yönelik çalışmalar açısından “ölçülemez” olduğuna dikkat çekti. Galerinin, artırılmış güvenlik önlemleri alınana kadar kapalı kalacağı bildirildi.

PEŞ PEŞE BÜYÜK SOYGUNLAR

Fransa, son dönemde art arda müze soygunlarıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz eylül ayı başında Adrien Dubouché Ulusal Müzesi’nden ulusal hazine statüsündeki üç Çin porseleni çalınmış, bu eserlerin toplam değerinin 9,5 milyon euro olduğu açıklanmıştı.

1793’te kurulan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi, dinozor fosilleri ve geniş mineral koleksiyonuyla dünyanın önde gelen bilimsel kurumları arasında gösteriliyor. Yetkililer, müzelerde yaşanan hırsızlık dalgasına karşı güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyurdu.

